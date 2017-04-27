«iflix» تطلق خدمتها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أطلقت « iflix» الشركة الرائدة في خدمة الاشتراك بالفيديو عند الطلب في الأسواق الناشئة اليوم خدمتها المميزة في ثمانية بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي: المملكة العربية السعودية والأردن والعراق والكويت والبحرين ولبنان ومصر والسودان. وتوفر الشركة الآن تجربة اشتراك مجانية لمدة 30 يومًا للمشاهدين في تلك البلدان ما يتيح لهم خيارات غير محدودة لمشاهدة الآلاف من أفضل الأفلام والبرامج التلفزيونية في العالم على أي جهاز لديهم دون الحاجة إلى إدخال معلومات بطاقات الائتمان.



وتجدر الإشارة إلى أن إعلان الشركة اليوم يأتي بعد شهر واحد فحسب من إطلاق الشركة لخدماتها في سوقها العاشر في آسيا: ميانمار. ويعزز ذلك من مكانة « iflix» المهيمنة في تلك المنطقة والتي يؤكدها بثهّا التدفقي لأكثر من 6 مليارات دقيقة في عشرة بلدان منذ إطلاقها لأول مرة في ماليزيا والفلبين في منتصف العام 2015. وترسخ « iflix» من خلال إطلاق خدمتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وجودها بصفتها خدمة الاشتراك بالفيديو عند الطلب العالمية الوحيدة التي تدير عمليات محلية واسعة النطاق في كل منطقة من المناطق التي تعمل فيها، ويبلغ إجمالي عدد موظفي الشركة العالميين 700 موظف ينتشرون في 24 مكتبًا حول العالم، ويشمل ذلك مقرها الإقليمي الجديد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دبي في الإمارات العربية المتحدة.



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يتضمن اشتراك « iflix» المزايا التالية:

• الوصول غير المحدود إلى مكتبة « iflix» الضخمة من الإنتاجات الأصلية، والآلاف من العروض الحصرية الأولى، وأرقى المسلسلات التلفزيونية الشهيرة الحائزة على الجوائز والأفلام الرائجة، والمحتوى الفيلمي الشعبي المحلي والإقليمي العربي والآسيوي وبرامج الأطفال وكثيرٌ غير ذلك.

• مشاهدة محتوى « iflix» على ما يصل إلى خمسة أجهزة في آن واحد، ويشمل ذلك الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والحواسيب النقالة والمكتبية وأجهزة التلفاز الذكية وغيرها من الأجهزة المتصلة بالإنترنت.

• إمكانية تنزيل البرامج التلفزيونية والأفلام على أي هاتف أو جهاز لوحي أو جهاز محمول لمشاهدتها كاملة دون الحاجة للاتصال بالإنترنت.

• إمكانية مشاركة اشتراك « iflix» مع العائلة أو الأصدقاء ومشاهدة المحتوى ذاته على جهازين مختلفين في آن واحد.



وقال مارك بريت، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة « iflix» بهذه المناسبة «يمثل إطلاق خدمتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تجسيدًا للرؤية العميقة والعمل الجاد والتفاني من جميع أفراد فريق «iflix». ويشهد على ذلك الالتزام نمو شركتنا -في أقل من عامين- من بداية متواضعة طموحة لا تزيد عن 20 شخصًا وبدون خدمة مباشرة إلى إطلاق شركة عالمية تقدم خدماتها في منطقتها الثانية لتشمل ثمانية أسواق جديدة يخدمها 80 موظفًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحدها. وتعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أسرع أسواق الإنترنت نموًا في العالم وأكثرها جاذبية بما تتضمنه من مستهلكي البيانات الذين يعشقون الترفيه. نشعر بسرور بالغ أننا نجعل خدمة «iflix» متوفرة على مستوى العالم، لنقدم تجربة رقمية راقية من أعلى مستوى توفر أوسع خيارات متوفرة من المحتوى، فهذا جزء من رسالتنا لترقية مستوى الترفيه في الأسواق الناشئة.»

تقدم « iflix» حاليًا في 18 سوقًا في آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمستهلكين مكتبة واسعة من أهم أفلام هوليوود والبرامج التلفازية والأفلام الآسيوية والمحلية والعروض الأولى الحصرية، والبرامج الحائزة على الجوائز. ويتيح كل اشتراك دخول ما يصل إلى خمسة أجهزة إلى الخدمة، ويشمل ذلك الهواتف الذكية والحواسيب النقالة، والحواسيب اللوحية وأجهزة التلفاز، لمشاهدة المحتوى في أي مكان وزمان.





