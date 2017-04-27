أكاديمية مايك تايسون تقيم حفل عشاء فاخر في دبي

أعلنت ’أكاديمية مايك تايسون‘ عن عقد مؤتمر صحفي بمناسبة انطلاقها عالمياً يوم 6 مايو ضمن في دولة الإمارات العربية المتحدة. ليستضيف بعدها النجم العالمي مايك تايسون حفل عشاء فاخر تحت عنوان ’حوار مع مايك تايسون‘ يوم 6 مايو في صالة ’دبي بولروم‘ ضمن فندق ’جي دبليو ماريوت ماركي دبي‘. وتقام هذه الفعالية الفريدة من نوعها بالتعاون بين ’أكاديمية مايك تايسون‘ ووكالة ’فريد فرينشي كورب‘ وموقع Fashsouk.com بحضور نخبة من الفنانين و نجوم المجتمع وتبادل الحديث مع النجم العالمي مايك تايسون.

يقام حفل العشاء ’حوار مع مايك تايسون‘ احتفاءً بالانطلاق العالمي لـ ’أكاديمية مايك تايسون‘ التي بدأت بمنح حقوق الامتياز في الأسواق العالمية، وهي تحظى اليوم باهتمام عالمي كبير مع استعدادها لافتتاح مراكز لياقة بدنية في الشرق الأوسط وأستراليا وفرنسا ومنطقة غرب أفريقيا والصين. تبدأ الأمسية المميزة في الساعة 7:30 باستقبال الضيوف على البساط الأحمر في استقبال رائع يليه حفل عشاء من ثلاثة أطباق يعدها أمهر الطهاة العاملين ضمن فندق الـ5 نجوم ’جي دبليو ماريوت ماركي دبي‘ الفاخر، والذي يتفرد بكونه أعلى فندق في العالم. يتضمن الحفل حواراً مع مايك تايسون يتحدث فيه عن رؤيته لـ ’أكاديمية مايك تايسون‘ وقصة حياته ومسيرته الرياضية المثيرة للاهتمام والتي أدت به إلى افتتاح الأكاديمية.

وبهذه المناسبة، قال مايك تايسون: "علمتني مسيرتي الرياضية في عالم الملاكمة الكثير من الأمور، وبعضها تعلمته بطريقة صعبة وقاسية. وآمل أن أستطيع نقل أفضل التدريبات البدنية التي تلقيتها إلى الجيل القادم من الرياضيين. وبفضل ’أكاديمية مايك تايسون‘ والدعم المقدم من قبل الجهات العالمية التي تشاركنا أهدافنا، ستكون هذه المراكز الرياضية متاحة أمام المجتمع العالمي لاستخدامها والاستفادة منها. وأشعر بامتنان كبير لكوني جزءاً من هذا المشروع وللإسهام بشكل إيجابي في تحسين اللياقة البدنية لعملائنا".

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تتيح هذه الأمسية المميزة أيضاً فرصاً للقاءات تعارف حصرية إلى جانب إقامة مزاد علني مميز مع توقيع الأسطورة الحية مايك تايسون على جميع الأغراض المباعة ضمنه. كما سيستضيف حفل العشاء الفاخر النحات الفرنسي الشهير جان بابتيست سيكلر، الذي اشتُهر بنحته لتماثيل فريدة من نوعها لأشهر الشخصيات العالمية مثل ليدي غاغا وباراك أوباما ومايكل جاكسون إلى جانب دعوته لعرض أعماله في متحف ’مدام توسو‘ في لندن. يأتي هذا النحات الشهير ليقدم تماثيل فريدة لمايك تايسون ليوقع عليها أسطورة الملاكمة في تلك الليلة أيضاً.

ويكتمل المشهد الترفيهي في هذه الأمسية الرائعة مع النجمة المحلية الصاعدة ليلى كردان التي ستسحر مسامع الجمهور بصوتها الدافئ وإحساسها العالي من خلال تقديمها لأروع أنغام الجاز والسول التي تمزجها مع أنغام شرقية شاعرية. وقد نجحت ليلى في إرساء مكانة مميزة لنفسها ضمن المشهد الموسيقي في مدينة دبي حيث شاركت في ’مهرجان طيران الإمارات دبي لموسيقى الجاز‘ ومعرض ’آرت دبي‘.