رؤية جديدة لخمسة أعوام مقبلة من أجل عالم أكثر أماناً وصحة في ميدان العمل

ستكشف مؤسسة الصحة والسلامة المهنية عن رؤيتها الجديدة عالمياً غداً، في سبيل حماية القوى العاملة عالمياً ضد عدم المساواة بين العمال.

في حين أن الصحة والسلامة في صميم أعمال بعض المنظمات الأكثر نجاحاً على مستوى العالم، إلا أنه يموت أكثر من 2.3 مليون شخص كل عام بسبب الحوادث والإصابات المرتبطة بالعمل – أي أكثر من عدد الوفيات بسبب مرض الملاريا.

تدعو استراتيجية مؤسسة الصحة والسلامة المهنية (IOSH) 2017-2022 إلى دفع الجهود الجماعية لضمان عودة الموظفين إلى منازلهم سالمين بعد كل يوم عمل. بغض النظر عن أماكن تواجدهم في العالم.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، يجري إطلاق الاستراتيجية الجديدة تحت سمة " تشكيل مستقبل الصحة والسلامة WORK 2022 " في مؤتمر الشرق الأوسط للصحة والسلامة المهنية في الدوحة – قطر، التي تسعى لتحقيق النمو بطموح وتستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في غضون خمسة سنوات.

يجدر بالذكر أن فرع مؤسسة الصحة والسلامة المهنية قد شهد زيادة في عدد الأعضاء بمقدار خمسة أضعاف في السنوات الخمسة الماضية. ويعمل أعضائها في مختلف القطاعات لضمان مواكبة معايير الصحة والسلامة للتطور السريع في الدولة.

ستسعى مؤسسة الصحة والسلامة المهنية في سبيل حماية العمال وتحسين أماكن العمل، إلى تعزيز عمل مختصي الصحة والسلامة، وبناء شراكات تعاونية استراتيجية في مختلف القطاعات، وتعزيز نفوذها على الصعيد العالمي من خلال البحث والتطوير الفعالين.

تتضمن استراتيجية مؤسسة الصحة والسلامة المهنية:

• العمل في شراكة مع المتخصصين المهنيين في البلدان التي تواجه تحديات محلية ذات الصلة بالإصابات والأمراض الناجمة عن العمل.

• طرح أول إطار شامل للصحة والسلامة للسماح للمهنيين برسم خارطة طريق حياتهم المهنية.

• برنامج لتعزيز صورة الصحة والسلامة كمهنة أولى ومساعدة الشباب الطموح ليصبحوا قادة المستقبل.

• تقديم مستوى تأهيلي لتطوير مسار واضح للمهنة.

وسيعلن عن انطلاق هذه الاستراتيجية الجديدة الدكتور بيل غونيون، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الصحة والسلامة المهنية، والمستشار الطبي الرئيسي السابق لإدارة العمل والمعاشات الحكومية في حكومة المملكة المتحدة.

وقبيل الإطلاق، قال الدكتور بيل غونيون: "نحن نعلم أن المنظمات في جميع أنحاء العالم تسعى جاهدة لزيادة حماية القوى العاملة من خلال تحسين الصحة والسلامة. نريد في مؤسسة الصحة والسلامة المهنية (أيوش) أن نعمل مع المنظمات للمساعدة في ضمان حماية وتعزيز صحة القوى العاملة لديهم وفقاً لأفضل المعايير، بغض النظر عن أماكن تواجدهم".

كما أضاف: " سيضمن هذا وبمرور الوقت انخفاضاً كبيراً في التكاليف البشرية والمالية الناتجة عن الإصابات المتصلة بالعمل، وسوء الصحة التي يمكن تجنبها".

وقال بيف ميسنجر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الصحة والسلامة المهنية: " تركز استرتيجتنا الجديدة على أولويات مؤسسة الصحة والسلامة المهنية (أيوش)، وتحدد توجهاتها للسنوات الخمس المقبلة، مما يساعد على تعزيز المهنة ، وإجراء تحسينات للأعضاء، وزيادة نفوذنا وتأثيرنا في جميع أنحاء العالم. وسوف توجه العمل الذي نقوم به لتحقيق مهمتنا والأهداف الخيرية في شراكة مع الآخرين".

ستعتمد منظمة الصحة والسلامة المهنية على مهارات وشبكات أعضائها لتطوير وتنفيذ نموذج جديد لكيفية العمل مع الشركات.