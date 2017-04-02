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قطاعات وصناعات

دعم متواصل لقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة بمصر﻿

أريبيان بزنس
الأحد، 2 إبريل 2017
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دعم متواصل لقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة المستدامة بمصر﻿
حسن عبد الله

حصل البنك العربى الافريقى الدولى على تمويل بقيمة 100 مليون دولار من مؤسسة التمويل الدولية، التابعة للبنك الدولى، لزيادة دعم البنك لقطاعي المشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة النظيفة بمصر. هذا وسيتم توفير 50% من قيمة القرض لزيادة حصة البنك في تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وسيتم تخصيص الجزء الثاني من التمويل لتقديم تسهيلات ائتمانية والتي من شأنها ان تدعم مشروعات كفاءة الطاقة ومساعدة الأعمال التي تحتاج الى رأس مال لتجديد عملياتها الحالية وتخفيض تكاليف أنتاج الطاقة.


وقد علق حسن عبد الله، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربى الافريقى الدولى:" ان قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر من الدعائم الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي، ونحن نعمل على استمرار تمويل هذه الشريحة لتطوير مشروعاتهم الناشئة." وأضاف عبد الله:" نتطلع الى تقديم منتجات جديدة تخدم قطاع الطاقة النظيفة ولمساعدة عملائنا للحد من تكاليف انتاج الطاقة وتعمل على تحسين قدرتهم التنافسية وتقلل من الاضرار الناجمة عن تغير المناخ."


ويمثل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 25% من الناتج القومي المصري، كما يمثل حوالي 75% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هناك عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة خارج القنوات الرسمية، فتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا يمثل سوى 5-10% من اجمالي القروض.
وقد صرح مؤيد مخلوف، مدير مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لمؤسسة التمويل الدولية:"يستمر قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر يلعب دورا فعالا في خلق فرص عمل في مصر الا انه سيظل التحدي الأكبر للكثيرين هو الوصول الى التمويل." وأضاف:" ذلك التمويل سيساعد البنوك القوية على زيادة حجم المشروعات الصغيرة ويعمل على تشجيع المؤسسات المالية الأخرى لاتباع هذا النهج، كذلك سيساعد أيضا على دعم كفاءة الطاقة."


ووصلت حجم استثمارات مؤسسة التمويل الدولية ما بين عامي 2011 و2016 ما يقرب من مليار ونصف دولار وتشمل استثمارات من مستثمرين اخرين.  وتساعد استثمارات مؤسسة التمويل الدولية القطاع الخاص بمصر على خلق فرص عمل جديدة للشباب ودفع النمو.
والقرض يكمل مسيرة البنك العربى الافريقى الدولى في مجال التمويل المستدام، حيث يعضد من كفاءة منتجاته في هذا الشأن. فيعمل البنك عبر عقد من الزمان على تطبيق مبادئ التنمية المستدامة في معاملاته اليومية مما اهله الى تفرده بالريادة في ذلك المجال.


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