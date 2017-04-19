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برايم للرعاية الصحية تفتتح فرعها الجديد ضمن مشروع "فيرست آفينيو مول"

أريبيان بزنس
الأربعاء، 19 إبريل 2017
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برايم للرعاية الصحية تفتتح فرعها الجديد ضمن مشروع "فيرست آفينيو مول"

تستعد "مجموعة برايم للرعاية الصحية" لافتتاح أكبر المراكز الطبية المتخصصة في "فيرست آفينيو" الوجهة الرائدة للتسوق والتواصل الاجتماعي التي تقع في دبي موتور سيتي، بما يعزز من تجربة التسوق المتنوعة والغنية التي يقدمها المول.

وبما يتوافق مع رؤية الإمارات 2021 الهادفة إلى تأسيس منشآت صحية عالمية المستوى، سيتم تجهيز مركز برايم الطبي بالكامل بأحدث مرافق المختبرات والتصوير الشعاعي وأكثرها تطوراً، والتي سيديرها فريق يتألف من 70 طبيباً وطاقم تمريض وتقنيين طبيين متخصصين على درجة رفيعة من الكفاءة والخبرة، يقدمون خدماتهم لسكان المناطق السكنية الجديدة في دبي.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، سيضم المركز الطبي في "فيرست آفينيومول" أكثر من 10 أقسام تشمل طب الأطفال، وأمراض النساء والولادة، والطب العام، والطب الباطني، وأمراض القلب، وطب العظام، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والأنف والأذن والحنجرة، وطب العيون، وأمراض الجهاز الهضمي، وعدد من التخصصات الأخرى المدرجة ضمن توسعة المركز لعام 2017. وتفتح صيدلية "ميدي برايم" أبوابها بجوار المركز الطبي بحيث يتمكن المراجعون من الحصول على الأدوية المطلوبة بشكل سهل وميسر.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور جميل أحمد المدير التنفيذي لـ"مجموعة برايم للرعاية الصحية": "يشكل افتتاح أحدث فرع  لـ "مراكز برايم الطبي" في فيرست آفينيو" في دبي موتور سيتي جزءاً من خطتنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز حضورنا في مجتمعات رئيسية في دبي تبحث باستمرار  للاستفادة من  خدمات رعاية صحية خاصة وعالية الجودة تتواجد بالقرب من أماكن إقامتهم. وايماناً منا بأهمية تلبية الاحتياجات الصحية المتنامية الناتجة عن التوسع المتواصل للمجتمعات السكنية في إمارة دبي".

من جانبه، أكد الدكتور رامي موصلي، المدير العام لشركة التوفيق للاستثمار والتطوير المالكة لـ"فيرست آفينيومول": "يسرنا افتتاح "مركز برايم الطبي" ليكون جزءاً من المرافق الرئيسية الموجودة في "فيرست آفينيو مول". ونحن على ثقة تامة من قدرة المركز على توفير الخدمات الطبية في المناطق المحيطة بدبي والتي تشهد نمواً سكانياً متزايداً، ، بما يعزز من مكانة "فيرست آفينيو" كوجهة واحدة تلبي جميع الاحتياجات".


ويشار إلى أن مشروع "فيرست آفينيو مول" سيرسي موقعه باعتباره مركزاً  للتسوق والتواصل الاجتماعي في منطقة "موتور سيتي" التي قامت بتطويرها "شركة الاتحاد العقارية"، ويمتد المركز التجاري ثنائي الطوابق على مساحة تقدر بـ500,000 قدم مربع، مع واجهة بطول كيلومتر على الطريق العام. ويتميز بموقعه المميز بالقرب من أكثر مناطق إمارة دبي حيوية مثل مدينة دبي الرياضية، والمرابع العربية، والبراري، وواحة دبي للسيليكون، ونشامى، ومدن، ومدينة دبي للاستديوهات، ومدينة دبي للإنتاج. كما يوفر موقع المشروع وصولاً سهلاً لمطار آل مكتوم الدولي و"اكسبو 2020". ويوجد في المنطقة عدد من الحدائق والمدارس وأحواض السباحة.

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