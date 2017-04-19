دهانات كنساي اليابانية تعتزم التوسع في دول مجلس التعاون

أعلنت ’دهانات كنساي‘ عن نيتها افتتاح 50 مركزاً جديداً للتوزيع خلال السنة القادمة في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.

وبعد تحقيقها نمواً مميزاً في الشرق الأوسط تجسد في زيادة عدد موظفيها في المنطقة إلى أكثر من 1000 موظف في المنطقة، تستعد الشركة اليابانية ذات الشهرة المرموقة عالمياً لتعزيز حضورها في قطاع الطلاء في المنطقة، والذي تقدر قيمته بنحو 3.6 مليار دولار أمريكي. وتضم الأسواق الرئيسية للشركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي كلّاً من السعودية، والتي تشكل 35 في المئة من حجم تعاملات الشركة في المنطقة، تليها الإمارات العربية المتحدة (23 في المئة)، وأما القطاعات الرئيسية فهي الطلاءات المخصصة للبناء (68 في المئة) والطلاءات الوقائية (34 في المئة).

وفي معرض تعليقه على خطة التوسع الجديدة، قال هيروشي إيشينو الرئيس والمدير التمثيلي لشركة ’دهانات كنساي‘: "تسعى شركتنا خلال السنوات المقبلة لتعزيز حضورها في الأسواق الاستراتيجية، وخاصةً منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة، ونحن ملتزمون باستثمار كافة الإمكانات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، وذلك في إطار سعي مجموعة ’دهانات كنساي‘ للتحول إلى شركة عالمية حقيقية، أيْ شركةٍ تنافس وتحقق الازدهار على المستوى العالمي. ومن هذه الناحية، تتميز كل من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة بما تمتلكه من إمكانيات هائلة، والتي سنعمل على استثمارها من خلال بذل كل طاقاتنا لتقديم مساهمة فعالة في المجتمع وإرضاء عملائنا في المنطقة، والذين ينتظرون منا أعلى مستوى من التميز على صعيد المنتجات والخدمات".

وجاء كلام السيد إيشينو، والذي يتولى إدارة ’دهانات كنساي‘ منذ عام 2013، خلال تواجده في دبي لحضور اجتماع المبيعات السنوي للشركة، والذي ألقى فيه الخطاب الرئيسي قبل الانتقال إلى العروض التقديمية التي تم خلالها تقييم الوضع في البلدان التي تنشط فيها الشركة إضافة إلى جلسات تحليل الأسواق.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، تأتي زيارة السيد إيشينو إلى المنطقة في أعقاب إطلاق ’دهانات كنساي‘ أول مركز تصميم لها في جدة. أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد عمدت الشركة إلى تجديد مركز التصميم التابع لها في أم سقيم، إلى جانب افتتاح مركز جديد للبيع في العين، وذلك في إطار المرحلة الأولية للتوسع، والتي ستليها خطوات على مستوى أكبر بحلول عام 2018 في كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر.

تأسست شركة ’دهانات كنساي‘ عام 1918، وأسست بدورها عام 2008 شركة ’دهانات كنساي الشرق الأوسط‘ لتكون نافذة لها على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة رابطة الدول المستقلة، حيث تنشط الشركة الفرعية في 24 دولة في المناطق السابق ذكرها.

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