إنجاز 20% من البنية التحتية لـ «مشروع مدينة زايد» بـ 3.3 مليار درهم

زار سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، منصة مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، واطلع سموه مع الوفد المرافق له على آخر المستجدات والتطورات التي يشهدها «مشروع مدينة زايد» من حيث أعمال البنية التحتية الرئيسية التي تشمل شبكة الطرقات، وشبكات الصرف الصحي، والإنارة، والكهرباء، والمياه التي اكتملت بنسبة 20% في المشروع الذي من المقرر أن يتم إنجازه بالكامل في 2020، وقدمت لسموه شروح عن الهوية الإعلامية ل«مشروع مدينة زايد».



استقبل سمو الشيخ هزاع بن زايد في المنصة، التي خصصت ل«مشروع مدينة زايد» ضمن جناح «مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني»، فلاح محمد الأحبابي، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني؛ وذلك بحضور سعيد عيد الغفلي رئيس هيئة أبوظبي للإسكان، وعويضة مرشد المرر رئيس دائرة شؤون البلدية والنقل، والمهندس أحمد محمد شريف الخوري رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، ومصبح مبارك المرر المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي بالإنابة، والمهندس سويدان راشد الظاهري الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة»، وهي الجهات الحكومية المعنية ب«مشروع مدينة زايد».



ويُجسد «مشروع مدينة زايد»، الذي من المتوقع أن تبلغ تكلفته الإجمالية حوالي 3.3 مليار درهم تعاون وتضافر جهود الجهات الحكومية لتحقيق أهداف خطة أبوظبي لبناء مجتمعات حضرية مستدامة ومتكاملة تلبي احتياجات المجتمع، وتضمن حياة كريمة للسكان.

كما يحظى «مشروع مدينة زايد» بأهمية بالغة باعتباره مركزاً رئيسياً داعماً ومكملاً لجزيرة أبوظبي، يغطي مساحة 45 كلم مربع، وبقدرة استيعابية تصل إلى أكثر من 370 ألف نسمة؛ حيث تشكل مساحة المناطق السكنية 60% من إجمالي مساحة المشروع.



وتعتبر المحاور الرئيسية السبعة التي تجسد الإمارات السبع، وتلتقي جميعها في مركز المدينة من أهم معالم المخطط العام، التي تم استلهام شعار «مدينة زايد» الجديد منها.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الخليج" فقد قال فلاح محمد الأحبابي، مدير عام مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني: «نحن سعداء بمستوى التطور الذي تشهده «مدينة زايد» والجهود المبذولة بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاع الحكومي؛ حيث عمل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني على تطوير المخطط العام ل«مدينة زايد» خلال عدد من ورش العمل شارك فيها خبراء عالميون في مجالات الهندسة المعمارية، والتصميم، وهندسة وتخطيط النقل، لضمان تحقيق توجيهات قيادتنا الرشيدة، وأهداف خطة أبوظبي، الرامية إلى توفير أعلى مستويات الحياة الكريمة للآلاف من الأشخاص الذين سيعيشون ضمن هذا المجتمع المستدام والمتكامل».



وأضاف الأحبابي: «إننا نعتبر معرض سيتي سكيب - أبوظبي المنصة الأمثل للتواصل مع شركائنا من القطاعين العام والخاص والجمهور، وفرصة لنا لعرض أهم المستجدات والمشاريع التطويرية التي تحدد التوجهات العمرانية، وتعزز ركائز التنمية الشاملة والمستدامة لتحقيق خطة أبوظبي». ومن جانبه، أفاد المهندس سويدان راشد الظاهري، الرئيس التنفيذي بالإنابة من شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بأن شركة «مساندة» تعمل حالياً على تنفيذ مشروع أعمال البنية التحتية لمشروع الحي الإماراتي في «مدينة زايد»؛ وذلك تطبيقاً لأهداف خطة أبوظبي التي تسعى إلى توفير بنية تحتية وفقاً لمعايير عالمية تساهم في تطوير القطاع العمراني والقطاع الاقتصادي بصورة مستدامة ومتكاملة تعمل على خدمة المجتمع المحلي.

وأكد الظاهري أن العمل في الحي الإماراتي، الذي تبلغ مساحته 17.1 مليون متر مربع يجري وفقاً لجدول زمني معتمد؛ وذلك تمهيداً لتسليم المشروع في نهاية عام 2019؛ حيث تعمل الشركة على تطوير 3 حزم في المشروع تفوق قيمتها 2.5 مليار درهم، وتشتمل على أعمال الطرق والبنية التحتية، كما أكد الظاهري التزام شركة «مساندة» بتعزيز مفهوم الاستدامة في تطبيق المشاريع؛ حيث يتم العمل على تحسين التربة أسفل الوحدات السكنية، الأمر الذي سيساهم في تسهيل بناء هذه الوحدات للمواطنين، ما سيترتب عليه تقليل النفقات والتكلفة والحفاظ على الموارد بما يتماشى مع خطة أبوظبي، وتوجيهات القيادة الرشيدة.



يذكر أن شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» تعمل على تجهيز البنية التحتية وشبكة الطرق ومسارات الخدمات، إضافة إلى 2790 قطعة أرض سكنية، و35 مسجداً، و45 حديقة، و15 مدرسة لمختلف المراحل الدراسية، ضمن مجتمع سكني يغطي مساحة 1401 هكتار، ويتضمن مرافق خدمية بمواصفات إنشائية وفقاً لأحدث المعايير العالمية، والمعدة لخدمة ما يقارب 22 ألف مواطن، المتوقع إقامتهم في الحي السكني للمواطنين بعد انتهاء أعمال البناء.



وستشمل أعمال المشروع التمهيدية معالجة الأرض، وأعمال التسوية، والطرق الرئيسية، والطرق المحلية، ونظام مياه الشرب، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة الصرف الصحي، والري، ومكافحة الحريق، وكابلات الطاقة، والمحطات الفرعية 22 كيلو واط، وعبّارات الاتصالات، وشبكات الغاز الطبيعي التي تصل إلى الأراضي بصورة مباشرة بدلاً من استخدام أسطوانات الغاز لتعزيز السلامة المنزلية.

ويعد مشروع الحي الإماراتي من المشاريع الاستراتيجية في إمارة أبوظبي التي سيستوعب النمو العمراني والسكاني في المنطقة مع الأخذ في الاعتبار تطوير التقاطعات المؤدية من المشروع وإليه.

أما بالنسبة للحي التجاري، فتقوم شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة» بالأعمال التمهيدية، وتسوية التربة، والبنية التحتية لمشروع الحي التجاري في «مدينة زايد»؛ حيث بدأت أعمال تهيئة وتسوية التربة في منطقة المحور الشمالي ومنطقة المحور الجنوبي ومنطقة المساجد ومنطقة الأعمال المركزية في بداية فبراير/‏ شباط 2017 على أن تنتهي في نهاية يونيو/‏ حزيران 2017 عن طريق حزمتين بقيمة 72 مليون درهم؛ حيث تبلغ كمية الأعمال التمهيدية للتربة 3.8 مليون متر مكعب؛ وذلك عن أعمال الدفان.



كما سيتم البدء في أعمال البنية التحتية في الحي التجاري الجنوبي في بداية يونيو 2017 على أن ينتهي المشروع في نهاية 2019.



وتبلغ تكلفة أعمال البنية التحتية 1.039 مليار درهم، ويشمل المشروع معالجة التربة للشوارع ومناطق الخدمات، وأعمال الطرق الرئيسية، والطرق المحلية، ونظام مياه الشرب، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وشبكة الصرف الصحي، والري، ومكافحة الحريق، وكابلات الطاقة، والمحطات الفرعية 22 كيلو واط، وعبّارات الاتصالات، وشبكات الغاز الطبيعي التي تصل إلى الأراضي بصورة مباشرة بدلاً من استخدام أسطوانات الغاز لتعزيز السلامة.

ويخدم مشروع البنية التحتية للحي التجاري الجنوبي 775 قطعة أرض تجارية.