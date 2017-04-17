كابيتال كلوب دبي يعيّن إيان بالمر مديراً عاماً جديداً للنادي

كشف ’كابيتال كلوب‘، نادي الأعمال الخاص الأبرز في دبي، عن تعيين إيان بالمر مديراً عاماً جديداً له. ويتمتع السيد بالمر بخبرةٍ ومعرفةٍ واسعة في قطاع الضيافة وإدارة النوادي، كما يتميّز بخبرة طويلة تمتد على مدى ثلاثة عقود في إدارة عمليات الفنادق الدولية.

بدأ السيد بالمر حياته المهنية بالعمل لدى مجموعة فنادق ومطاعم ’سافوي‘ عام 1991، واستطاع أن يحقق نجاحات كبيرة في تأسيس وإعادة إطلاق العديد من الشركات المتخصصة في قطاع الضيافة، إذ تعاون الخبير اللندني المخضرم في القطاع مع أبرز الفنادق والنوادي الشهيرة في المملكة المتحدة أمثال ’ستابلفورد بارك جولف آند كونتري كلوب‘، و’هوم هاوس‘، و’ذا آرت كلوب‘، إضافة إلى ’كوفلر آند كومباني‘، و’بودا بار‘، و’ذا كلوب‘ في فندق ’كافي رويال‘. كما أنه شغل منصب المدير العام في نادي ’ديفونشاير كلوب‘ وساهم في مرحلة تطويره من مجرد فكرة إلى افتتاحه في 2016 وإدارته على مدار سنتين.



وانطلاقاً من دوره الجديد كمدير عام لنادي ’كابيتال كلوب‘، سيتولى السيد بالمر الإشراف على فريق العمل في دبي وإدارته، ووضع الاستراتيجيات طويلة الأمد المدعومة بخطط عملية تساهم في الارتقاء بمستوى النادي إلى آفاق استثنائية من النجاح. ويُتوقع أن يلعب السيد بالمر دوراً محورياً في تطوير النادي والنهوض بإمكانياته من خلال تحديد وتنفيذ الممارسات المستحدثة، وإضافة قيمة جديدة عبر التوسع والتميز في تقديم خدمات عصرية، وتحسين وسائل التواصل بين الأعضاء بأسلوبٍ غاية في الفاعلية، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

وفي إطار تعليقه على تولي المنصب الجديد، قال إيان بالمر، المدير العام في ’كابيتال كلوب‘: "تُعتبر دبي من أبرز المدن الحيوية المفعمة بالحماس في العالم، لذلك أشعر بسعادة بالغة لانضمامي إلى فريق عمل ’كابيتال كلوب‘. وسنعمل على تطوير النسيج الاجتماعي للنادي بكل ما يتيحه من خدمات متنوعة لأعضائه الكرام، نظراً لمساهمات العديد منهم في رسم ملامح دبي بشكلها العصري. كما نخطّط لتعزيز المنهجية التطلعية للنادي بشكلٍ يتماشى مع طموحات المدينة التي تسعى دائماً لمواكبة المستقبل، بل استباقه".

وبدوره، قال دانيال فورستر، الرئيس التنفيذي لدى ’سيجنيتشر كلوبز إنترناشيونال‘: "يسرّنا الترحيب بالسيد إيان بالمر مديراً عاماً لنادي ’كابيتال كلوب‘ ونتطلع للدور المهم الذي سيلعبه من خلال توظيف سجلّه الحافل بالإنجازات الدولية المتميزة، ومقاربته العصرية المتعلقة بقطاع الضيافة. ونعتقد بأن النادي سيشهد خلال الأشهر القليلة القادمة بعض التغييرات الملموسة التي ستسهم في الحفاظ على مكانته المرموقة في صدارة النوادي الخاصة في المنطقة".