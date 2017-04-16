"شون" و"الحمد" تعلنان الشراكة بمشروعٍ بتكلفة أكثر من 3.2 مليار درهم

‏"شون العقارية"، عملاق التطوير العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، و"مجموعة شركات الحمد"، شركة الإنشاءات والمقاولات الرائدة في منطقة الخليج، أعلنتا عن عقد شراكة بينهما لتطوير مشروع "آي سويتس"، الذي يشكل محفظةً ضخمة في قطاع الضيافة، بتكلفة 3,2 مليار درهم (870 مليون دولار)، ويشهد تطوير 2,550 شقة فندقية في موقعٍ واحد، ضمن "مجمّع دبي للاستثمار"، القريب من موقع "إكسبو 2020".

وتستثمر "مجموعة شركات الحمد" حقوق تمويل أعمال الإنشاء في هذا المشروع، وتستحوذ على حصةٍ كبيرة في مشروع تطوير 2,550 وحدة، فيما تحافظ "شون العقارية" على حصتها الأساسية من الوحدات للدخل المتكرر، بينما توضع مجموعة أخرى من الوحدات في تصرّف مستثمرين مختارين. وستكون "مجموعة شركات الحمد" مسؤولةً عن الإنشاءات، من خلال "دبي للهندسة المدنية"- ذراع المجموعة في قطاع الإنشاءات- وستجرى أعمال تطوير لمشروع "آي سويتي" من قبل الشركتين معاً، وتتولى إدارته "شون العقارية".

يتضمّن المجمّع 21 مبنىً، تضمّ 2,550 شقة وجناحاً فندقياً، 52 مطعماً ومقهىً في الهواء الطلق، مركز تسوق بمساحة 125,000 قدم مربعة، وكلها محاطة بشاطئ من صنع الإنسان، وببحيرةٍ توازي مساحتها 5 فدادين، ستكون جميعها جاهزةً للتسليم قبل حلول الحدث التاريخي المنتظر "إكسبو 2020" المزمع انطلاق فعالياته في الربع الأول من العام 2020.



وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، ستتم إدارة هذه الشقق الفندقية من قبل مشغلين فندقيين عالميين، لمنح الزوار أرقى مستويات الراحة، وسيجري طرح بعضها للمستثمرين، بما يضمن لهم عائداً استثمارياً عالياً.

ولقد فُتحت أبواب عملية بيع "آي سويتس" عملياً أمام المستثمرين والشارين الذين بات بإمكانهم شراء جناح فندقي أو شقة فندقية تتم إدارتها من قبل سلسلة مشغلي فنادق عالمية، ما يمنحهم عائداً استثماراياً عالياً يتراوح بين 12 و15 بالمئة.

وفي هذا السياق، علّق السيد نشأت سهاونه، رئيس "الحمد للإنشاءات" بالقول:"يسعدنا كثيراً أن نكون شركاء لـ "شون العقارية"، في ابتكار معلمٍ فريد للضيافة، يلبّي احتياجات "مطار آل مكتوم الدولي" ومعرض "إكسبو 2020"، ويقع بالقرب منهما، في المنطقة المتوقع لها ان تشهد أكبر نموّ لعدد السياح في دبي. ونحن فخورن لكوننا جزءاً من هذا المشروع التطويري الضخم، ونرى كل ما يبشر بالخير في عقد هذه الشراكة بيننا".



مضيفاً:"لا شك في أن خبرتنا التي تعود إلى 45 عاماً، في بناء بعض أطول الأبراج في العالم، وفي تنفيذ مشاريع تُعتبر بمثابة أيقونات، كفيلةٌ بأننا سننجز معلماً فريداً في هذه البقعة المثالية في دبي. كما أن السجل الناصع والرصيد الضخم اللذين تملكهما "شون العقارية" في تنفيذ المشاريع، سيضيفان الكثير إلى خبرتنا، ونحن متحمسون جداً تجاه ما يملكه هذا التعاون المشترك بيننا من آفاق. المؤكد أن تطوير مشروع "آي سويتس" هو خطوةٌ تاريخية اتخذتها "شون العقارية"، في مواكبة رؤية حكومة دبي الهادفة إلى إنشاء 140,000 شقة فندقية فيها، تستقبل السياح والوافدين إليها".

تمتلك "الحمد للإنشاءات" خبرةً تزيد عن عشرة عقود في تنفيذ المشاريع الكبرى، ويقع مقرّها في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع شمول عملياتها التشغيلية دول مجلس التعاون الخليجي، ولقد نمت هذه الشركة حتى أصبحت واحدةً من أكبر المجموعات الفاعلة في مجالات متعددة، وتضمّ أكثر من 20 شركة عاملة في قطاعات الإنشاءات، العقارات، والصناعة.

من جهته، قال السيد دانيال ه. شون، الرئيس المؤسس لـ "شون العقارية":"نحن في "شون العقارية" سعداء ومتحمسون جداً لهذه الشراكة التي أرسيناها حديثاً في مشروع "آي سويتس". فمن خلال موقعه الذي يزداد جذباً يوماً بعد يوم، نزداد ثقةً بأنه سيشكل الوجهة المثالية لقطاع الضيافة المستمرّ في النمو. لقد حظينا بواحدٍ من أفضل الشركاء، وهي "مجموعة شركات الحمد"، أصحاب 45 سنة من الخبرة والتاريخ الحافل في بناء بعض أطول الأبراج في العالم".



"بالإضافة إلى ذلك، فإن امتلاك "مجموعة الحمد" خبرتها المديدة في قطاع الضيافة، إلى جانب بنائها وتشغيلها 7 فنادق في المنطقة، بما فيها "ميديا روتانا تيكوم" و"هيلتون جوردان غايت"، يشكلان عاملاً فعالاً في تأكيد نجاح مشورع "آي سويتس".

هذا الجمع بين خبرة "مجموعة الحمد"، والخبرة المتعددة الأوجه التي تملكها "شون العقارية"، يشكل إضافةً ملفتة وفريدة إلى معالم مدينة دبي.

الشقق الفندقية التي تولّى تصميمها مكتب "سويس ديزاين بورو"، توفر مفهوم الإقامة الذكية، ولاسيما مع المباني التي تتبع نموذج التصميم النسقي. ومن المتوقع أن يتجاوز فريق التصميم المبتكر كل التوقعات في تطوير هذا المشروع.

"هذه الشراكة المتينة سوف تضمن الانخراط الفعال لـ "الحمد للإنشاءات"، التي باتت اليوم شريكنا في تطوير المشروع بشكلٍ عام ومواكبة كل مراحل مساره، بما يضمن إتمام تطويره وبناء وتسليم وحداته في المهلة المحددة، بكل سلاسة. فهذه الشراكة تعزّز موقعنا معاً، وتشكل الضمانة لتسليم المشروع في الفترة المحددة، وبأفضل جودة".

"كما يسعدنا أن نعلن أنه تم الانتهاء بالفعل من أعمال بناء الأساسات، لتنطلق أعمال البناء الرئيسية في يناير المقبل، مع الإشارة إلى أن "مجموعة الحمد" تمتلك ‏سجلاً حافلاً بتسليم مشاريعها في أوانها المحدد، على امتداد 45 سنة الماضية، ما يمنحنا الثقة الكاملة بأننا سوف نكون جاهزين لتسليم هذا المشروع المميز بمساحته البالغة 2,7 مليون قدم مربعة قبل حلول معرض "إكسبو 2020".



‏ يتوخى "آي سويتس" أسلوب حياة عصرياً، يقوم على التسهيلات والمرافق العملية‏ والمستقبلية. ‏وتستهدف الشقق الفندقية الكاملة التجهيزات إرضاء اهتمامات أبناء الألفية ومفهومهم للإقامة الفندقية، ‏وكذلك العائلات الصغيرة الحجم التي تزور دبي لفترة إقامة وجيزة، والعائلات التي تقصدها للإجازة. ‏الموقع الاستراتيجي لمشروع "آي سويتس"، بالقرب من أضخم مطار في العالم، هو مطار آل مكتوم ‏الدولي، يضمن ارتفاع نسبة الإشغال والعائد الآمن للمستثمرين.

يتضمّن "آي سويتس" أكثر من ‏‏25 مطعماً ومقهىً تتوزع في المساحات الخارجية المطلّة على بحيرة "كريستال لاغون"، كجزءٍ من ‏المخطط التطويري الأساسي. ‏

كما يشتمل "آي سويتس" على مجمّعٍ تجاري بمساحة 125.000 قدم مربعة، يدعى "لاغونا سنترال ‏مول"، وفيه مقاهٍ حضرية متنوعة، ومساحات للعب الأطفال، وغيرها العديد من ‏المرافق والخدمات المتاحة لجميع الضيوف. كما تتوفر مصارف ومتاجر تجزئة وتسوّق ومراكز لياقة ‏وسبا وسوبرماركت وصيدليات ومراكز صحية في "لاغونا سنترال مول"، تقدّم خدماتها لكل نزلاء ‏وضيوف هذا المشروع الفندقي.

‏"آي سويتس"، المنتج الاستثماري المربح، سوف يسهم في تعزيز النمو الإقتصادي لدولة الإمارات ‏العربية المتحدة، ويسهم بالتالي في تحقيق "رؤية الإمارات 2020" و"رؤية الإمارات 2030". أما "شون ‏العقارية" التي ستحتفظ بحصة ملفتة من 2,550 وحدة في "آي سويتس"، فستطرح عدداً محدوداً من الوحدات ‏للجمهور، ليتمكنوا من شرائها والاستفادة من عائدٍ استثماري مرتفع.‏



دبي التي تحتضن 100.000 غرفة وشقة فندقية، سوف تحتاج إلى 40.000 غرفة وشقة فندقية إضافية ‏في غضون أقل من 46 شهراً، مع اقتراب حلول "إكسبو 2020"، المعرض التجاري الدولي الأضخم ‏في تاريخ الشرق الأوسط، والذي تفخر مدينة دبي باستضافته".‏

‏"وللمساهمة في تحقيق "رؤية حكومة دبي 2020"، جنّدت "شون العقارية" كامل جهودها لدعم رؤية ‏الحكومة الإماراتية في مجال السياحة، واستعدادها لاستقبال 20 مليون نزيلٍ فندقي بحلول العام ‏‏2020، وتوفير الدعم لخدمة 25 مليون زائر يقصدون فعاليات "إكسبو 2020".‏

سوف يتم تحويل موقع "إكسبو 2020" إلى "مركز دبي التجاري العالمي" ‏DWTC، ليستوعب كل ‏المؤتمرات واللقاءات والمناسبات ‏والمعارض الدولية الضخمة. ولقد أضافت دبي 4.337 شقة فندقية في ‏عشرة أشهر من العام 2016، ليرتفع مجموعها إلى 100.012 شقة فندقية في أكتوبر 2016، بعدما ‏كانت 95.675 شقة فندفية في العام 2015.‏

ووفق دائرة السياحة والتسويق التجاري ‏DTCM، المشرفة على قطاع السياحة، من المتوقع أن يشهد ‏قطاع الفنادق في دبي نمواً في السنوات الأربع المقبلة، مع إضافة 40,000 غرفة وشقة فندقية مجهزة ‏بالكامل، إلى ما مجموعه 100,000 غرفة وشقة حالياً، تقوم جميعها بتوفير الخدمة لحوالي 20 مليون ‏نزيل فندقي سنوياً بحلول العام 2020، إلى جانب 25 مليون زائر لمعرض "إكسبو 2020".‏

وهذا يعني أن المستثمرين والمطورين سوف يقومون ببناء 10.000 غرفة فندقية كل عام، لبلوغ الهدف ‏المحدد بـ 140,000 شقة فندقية تستوعب الحركة النشطة للزوار. ومن أصل100.012 شقة فندقية ‏متوفرة في دبي، فإن 31.953، أي حوالي 32 بالمئة منها مصنفة 5 نجوم، و22.108 تحت تصنيف ‏فنادق الأعمال أو فئة 4 نجوم، و21,104 غرف مصنفة من نجمة واحدة إلى 3 نجوم.