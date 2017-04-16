ريم مول: وجهات ترفيهية توفرها وتديرها ماجد الفطيم للمشاريع

أعلن كل من ’ريم مول‘، وجهة التجزئة والترفيه المنتظرة في أبوظبي؛ وشركة ’ماجد الفطيم للمشاريع‘ الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة الوجهات الترفيهية وذراع الأعمال لشركة ماجد الفطيم؛ عن شراكة استراتيجية جديدة بينهما تتضمن تقديم باقة واسعة من وجهات التسلية والترفيه - تشمل أول حديقة ثلجية داخلية مستقلة على مستوى المنطقة – ضمن مشروع ’ريم مول‘ الذي تبلغ قيمته أكثر من مليار دولار أمريكي.

وفي إطار التعاون المشترك، يعتزم ’ريم مول‘ تقديم الجيل الجديد من صالات ’ڤوكس سينما‘ الحائزة على الكثير من الجوائز المرموقة والتي تضم تجارب سينمائية متعددة منها شاشات ماكس الكبيرة، قائمة الطعام المحضّرة من قبل الشيف غاري رودس، صالة ڤوكس للأطفال لهواة الأفلام الصغار. ولأول مرة يتم دمج ’ڤوكس سينما‘ مع ’ماجيك بلانيت‘، أكبر وجهات الترفيه المخصص للعائلات في المنطقة في وجهة ترفيهية واحدة غير مسبوقة.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تطرح فيها ’ماجد الفطيم للمشاريع‘ مشروع حديقة ثلجية خارج نطاق مراكز التسوق التي تملكها ’ماجد الفطيم‘، وذلك انطلاقاً من النجاح الكبير الذي أحرزه ’سكي دبي‘ منذ انطلاقه، فضلاً عن التفاعل الإيجابي الواسع الذي حققته مدينة ألعاب ’سكي مصر‘ التي تم افتتاحها ضمن ’مول مصر‘ مؤخراً. ومن المقرر للحديقة الثلجية الجديدة في أبوظبي، الذي تمتد على مساحة 125 ألف قدم مربعة، أن تتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب الترفيهية التي تتيح لجميع أفراد العائلة قضاء أوقات ممتعة، بما في ذلك التزلج وركوب كرات الزوربينغ والزلاجات الثلجية.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فمن المقرر لباقة الوجهات الترفيهية أن تمتد على مساحة تبلغ حوالي مساحة 202 ألف قدم مربعة تشكل نسبة 10% من المساحة الإجمالية لريم مول، مما يبرهن على الدور المهم الذي تلعبه الوجهات الترفيهية لتحقيق النجاح في قطاع تجارة التجزئة المعاصر.

وبهذه المناسبة، قال شاين إلدستروم، المدير التنفيذي لـ ’ريم مول‘: "باعتباره واحداً من أكثر المشاريع التجارية والترفيهية تفرداً وتميزاً في أبوظبي، يمثل ’ريم مول‘ امتداداً لالتزام شركة ’ماجد الفطيم‘ تجاه دعم مسيرة التنمية والابتكار. وبالتزامن مع الجهود المستمرة التي تبذلها العاصمة الإماراتية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي رائد في مجال السياحة والترفيه، تمثل هذه الشراكة الجديدة علامة فارقة ليس بالنسبة لـ’ريم مول‘ فحسب، وإنما على مستوى العروض الترفيهية التي تقدمها المنطقة عموماً. ونتطلع قدماً لتحقيق رؤيتنا المشتركة في أبوظبي، وتوفير تجارب مذهلة للزوار على مدى العقود القادمة".

وبدوره، قال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة ’ماجد الفطيم للمشاريع‘: "نجحت مشروعات ’ماجد الفطيم‘ في مجالات التسلية والترفيه والسينما على مدار السنوات الماضية في ترسيخ حضورها كمزود رئيسي لشركات تطوير مراكز التسوق في مجال التسلية والترفيه المبتكر في المنطقة، ونحن متفائلون جداً حيال هذا التعاون الأول من نوعه والذي يتم خارج إطار مراكز التسوق التابعة لنا، وتعتبر شراكتنا مع ريم مول خطوة جديدة لتحويله الى وجهة متكاملة وليس كمركز تجاري فحسب. وطالما أن هدفنا الأساسي يكمن في تحقيق لحظات مميزة، لن يقل اهتمامنا بالوجهات الترفيهية المطروحة لـ ’ريم مول‘ عن اهتمامنا بالمراكز التابعة الينا، وذلك تماشياً مع رؤيتنا في طرح تجارب فريدة من نوعها للزوار اينما كانوا".

وتعتبر هذه هي الشراكة الثانية من نوعها بين ريم مول وشركة ماجد الفطيم وذلك بعد توقيع اتفاقية لافتتاح كارفور هايبر ماركت في المول نفسه.

والجدير بالذكر أن ’الشركة الوطنية العقارية‘ تتولى تطوير مشروع ’ريم مول‘ بالتعاون مع شركة ’المشاريع المتحدة للخدمات الجوية‘، حيث سيتيح المشروع عند اكتماله مليوني قدم مربعة من المساحات المعدّة للتأجير (2,9 مليون قدم مربعة من المساحات الطابقية) والتي سيتم استخدامها في تقديم عروض التجزئة، والترفيه، وأماكن تناول الطعام في جزيرة الريم بأبوظبي.

ويضم مركز ’ريم مول‘ حوالي 450 متجراً للعلامات التجارية المحلية والعالمية، منها 85 منفذاً للمأكولات والمشروبات، فضلاً عن مجموعة من واسعة من الوجهات الترفيهية المخصصة للعائلات، حيث سيشكل المركز إضافةً فريدة من نوعها للوجهات الترفيهية العائلية في أبوظبي.