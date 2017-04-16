"أيوش" تكشف عن استراتيجية جديدة في مؤتمر الشرق الأوسط السنوي

ستقدم مؤسسة الصحة والسلامة المهنية (IOSH)، استراتيجيتها الخمسية الجديدة، وخطتها التي ستستمر حتى عام 2022، في مؤتمرها السنوي للشرق الأوسط المزمع انعقاده في الدوحة قطر بتاريخ 27 إبريل 2017.

يجدر بالذكر أن مؤسسة الصحة والسلامة المهنية قد اختارت منطقة الشرق الأوسط كمنصة لإطلاق هذه الاستراتيجية الجديدة بسبب نمو المنطقة وزيادة حملات خفض الحوادث والأمراض ذات الصلة في أماكن العمل.

ويأتي ذلك بعد دراسة استقصائية أجريت مؤخراً بتكليف من المؤسسة، والتي وصلت إلى أن قادة الشركات في المنطقة يعتبرون أن حماية العمال من الإصابات وسوء الصحة المهنية، هو أمرٌ حيوي لحماية سمعة شركاتهم وتزيد من قدراتهم وتعزز من إنتاجيتهم.

كما يجدر بالذكر أن عدد أعضاء فرع مؤسسة الصحة والسلامة المهنية "أيوش" في قطر قد ارتفع من 86 إلى حوالي 500 عضو في السنوات الخمسة منذ تأسيسها. ويعمل هؤلاء الأعضاء في مختلف القطاعات معاً على تقليص عدد المصابين في أماكن العمل إلى أدنى حدٍ ممكن، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.

قال روبيرت مورفي، رئيس فرع مؤسسة الصحة والسلامة المهنية في فرع قطر: " من الواضح أن هناك عزماً حقيقياً في قطر ومنطقة الشرق الأوسط ككل، لحماية العمال والموظفين من الإصابات. تدرك الشركات الفوائد التي تعود بها صحة وسلامة العمال جيداً، بما في ذلك وجود عمال أكثر حماساً."

كما أضاف مورفي: " تعمل الشركات الكبرى في قطر بجد، ليس فقط لتعزيز الصحة والسلامة بصورة أفضل في أماكن العمل، وإنما لتحسين ظروف مستويات المعيشة بعيداً عن أماكن العمل. نصمم في فرع المؤسسة في قطر والمؤسسة ككل أن نستمر في هذا الإتجاه".

أظهرت الدراسة التي شملت 250 من صنّاع القرار في دول مجلس التعاون الخليج أواخر العام الماضي، أن 91% منهم يعتقدون أن الاستثمار في صحة وسلامة القوى العاملة لديها أمرٌ ضروريٌ لضمان السمعة الجيدة لأعمالهم، ويؤمن 85% منهم أن صحة وسلامة عمالهم تشكّل أولوية قصوى على مستوى مجلس الإدارة، كما يعتقد 88% أن العاملين يلعبون دوراً في الوقاية من حوادث وإصابات العمل.

ينعقد المؤتمر السنوي لهذا العام في فندق ريتز كارلتون في الدوحة قطر، يوم الخميس 27 إبريل. وسيقدم الاستراتيجية الجديدة الدكتور بيل غونيون، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الصحة والسلامة المهنية.

وسيقدم مركز التدريب والمهارات في مؤسسة الصحة والسلامة المهنية خلال المؤتمر، عن تفاصيل الإضافات الجديدة لمحفظتهم من المنتجات الرائدة في مجال التدريب على الصحة والسلامة على المستوى العالمي بما في ذلك النسخ الأولى لدوراتهم باللغة العربية.

كما يتخلل المؤتمر كلماتٍ من علي إسكندر، رئيس وحدة الإعلام الرقمي والاجتماعي في إدارة الاتصال بمؤسسة قطر، وسعادة السيد أجاي شارما السفير البريطاني لدى دولة قطر، وجوزيف ليبارون السفير الأمريكي المتقاعد في قطر، وبوول ويليامز من شركة سكك الحديد القطرية، وجيمس كوين من مولتيبلكس الشرق الأوسط، ومسلّم الخايفي من شركة الكهرباء القابضة.