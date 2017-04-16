"البحري والمزروعي" و"مسك" تكرمان أهم الشركاء الفاعلين في الإمارات

أعلنت كل من شركة ’البحري والمزروعي التجارية‘ (BMTC)، التابعة لمجموعة ’البحري والمزروعي‘ الرائدة في مجال تزويد الحلول الكهربائية وحلول الإضاءة في الشرق الأوسط، وشركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة ’مسك‘، الشركة السعودية المتخصصة في تصنيع الكابلات والحائزة على اعتماد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (ESMA)، عن تكريمهما لأهم الشركاء الفاعلين في مدينة العين والذين لعبوا دوراً هاماً في مجال تطوير قطاع الكهرباء في المنطقة.

وجرى تكريم الشركاء خلال فعالية حصرية لتوزيع الجوائز في مدينة العين، والتي أشادت بنجاحات أهم الوكلاء الإقليميين والتزامهم وإنجازاتهم في مجال المبيعات، إلى جانب تقديمهم أعلى مستويات الخدمة التي تلبي احتياجات العملاء وتحقيق أفضل إيرادات الأعمال وضمان نموها، حيث حصدت ’مؤسسة يونس التجارية‘ جائزة ’أفضل وكيل‘ لعام 2016. وتم اختيار الفائزين بناءً على مجموعة من المعايير تتضمن الإنجازات المُحققة في مجال المبيعات، والإنجازات الاستراتيجية، ونجاح الأعمال والمشاريع وامتياز الخدمة. وتضمنت قائمة الجهات المكرّمة لإنجازاتها في مجال المبيعات خلال 2016 كلّاً من: شركة ’شيتاجونج‘ لتجارة المعدات الكهربائية، وشركة ’مالابار‘ للكهربائيات، وشركة ’باور لايت‘ لتجارة المعدات الكهربائية، وشركة الدفة التجارية.

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد بدأت الشراكة طويلة الأمد بين شركة ’البحري والمزروعي التجارية‘ و’مسك‘ منذ إطلاق معملهما المشترك في رأس الخيمة عام 2008، الأمر الذي يؤكد على مدى التزام الشركتين بتبادل الدعم فيما بينهما ليرسخا بصمتهما ضمن قطاع التصنيع المحلي. هذا وأشار التقرير السنوي لشركة ’بي دبليو سي‘ لعام 2017 والذي حمل عنوان ’تحقيق النجاح في أسواق تواصل طريقها لتحقيق النضج‘، إلى الأهمية الكبيرة لقطاع التصنيع باعتباره رافداً أساسياً من روافد العمالة المنتجة، وركيزة أساسية من ركائز النمو في المراحل الأولى لأي اقتصاد، إلى جانب دوره العام في تحفيز الابتكار على المدى الطويل.

وبهذه المناسبة، قال السيد عصام المزروعي، نائب رئيس مجموعة ’البحري والمزروعي‘: "لطالما شكل تكريم شركائنا الفاعلين والاحتفاء بامتيازهم في تقديم أفضل الخدمات لعملائنا المشتركين طليعة أولوياتنا، وقد ساهم جميع الوكلاء في مدينة العين في تحقيق نمو بارز، لذا فقد كان من الصعب اختيار الأفضل من بين شركائنا الممتازين. كما تلتزم شركة ’البحري والمزروعي التجارية‘ بالاستمرار في الاستثمار ضمن مدينة العين، وتسعى لتحقيق نمو في المبيعات بنسبة 20% خلال عام 2017 بالتعاون مع شركائها ضمن إمارة أبوظبي".

وتعليقاً على الشراكة الرائدة بين الطرفين، قال السيد رمزي سنة، المدير العام في شركة ’مسك‘ لمنطقة الخليج العربي: "أثبتت شراكتنا مع شركة ’البحري والمزروعي‘ فوائدها وإنتاجيتها الكبيرة. وقد نجحنا في إثبات حضورنا في السوق الإماراتية بفضل ما تتميز به شركتنا من امتياز في التصنيع، إلى جانب ما تتمتع به شركة ’البحري والمزروعي‘ من خبرة في السوق الإماراتية والتي ساعدتنا في إقامة علاقات طويلة الأمد مع العملاء ضمن سوق يتصف بالتنافسية الكبيرة".

تتألف شركة ’البحري والمزروعي التجارية‘ من خمسة أقسام تضم البيع بالتجزئة، والتوزيع والتصدير، والحلول الكهربائية، وحلول الإضاءة، وحلول المياه، وحلول المناطق الحضرية. كما قدمت الشركة إسهاماتها في عدد من أهم المشاريع في المنطقة مثل جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي ومترو دبي وحي دبي للتصميم ومركز المؤتمرات في المنطقة الحرة لجبل علي وغيرها الكثير.

