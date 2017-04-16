بصمة الوجه.. تقنية جديدة من "كريم" في قطر

في خطوة جديدة تهدف إلى توفير خدمة أكثر أماناً لعملائها في قطر وجميع الأسواق العاملة فيها، أعلنت كريم عن اعتماد تقنية "بصمة الوجه" ضمن الميزات التقنية التي تقدمها، واضعةً بذلك معايير جديدة في سلامة الركاب. وستساهم هذه الخطوة في تعزيز مكانة كريم وريادتها التقنية في هذا المجال، إذ إنها الشركة الأولى من نوعها التي تدمج تكنولوجيا بصمة الوجه في خدماتها.



يسمح نظام تحديد الهوية باستخدام تقنية بصمة الوجه، الذي تقدمه شركة ديجيتال باريرز المزود الرائد عالمياً للحلول الأمنية الذكية، لشركة كريم بالتأكد من هوية الكابتن بشكل فوري، لتُلغي بذلك الخطورة التي قد تسببها عمليات الاحتيال أو انتحال ملكية السيارة. وتضمن هذه التقنية التحقق التام من هوية كل كابتن وملكية السيارة التي يعمل بها، ما يوفر للعملاء الطمأنينة وراحة البال على أنهم في أيدٍ أمينة، ويمنحهم الثقة في هوية الكباتن على مدار الساعة، بحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس.



وقال ماغنوس أولسن، الشريك المؤسس لشركة كريم: "عندما يعتمد العملاء في تنقلاتهم على خدمة حجز سيارات الأجرة عبر التطبيق الذكي، فهذا يعني بأنهم يضعون ثقتهم بمزود الخدمة الذي اختاروه. وانطلاقاً من جهودنا الرامية إلى تسهيل حياة الناس في المنطقة، فإن توفير تجربة نقل آمنة يكمن في صميم عملنا، وستعمل هذه التقنية على تعزيز ثقة عملائنا بنا".

وأضاف: "تساعدنا تقنية بصمة الوجه على تعزيز علاقتنا مع عملائنا من خلال طمأنتهم بأن كل سائق يتم التحقق من هويته في جميع الأوقات من خلال عملية متطورة. كما تقدم هذه التقنية إضافة مميزة لعملية متابعة الكابتن، الأمر الذي يؤكد بأنه فقط من يمتلك سجلاً موثوقاً بالخدمة الآمنة مرحب به ليكون أحد أفراد عائلة كريم".

وفي حين أن تجربة حجز سيارة عبر تطبيق الهاتف الذكي وواجهة المستخدم ستبقى بدون تغيير، فإن خطوة الأمان الإضافية المتصلة مع شبكة كريم الخاصة ستتحقق من تفاصيل الكابتن عند كل حجز.