النفط يتراجع قليلاً.. ويبقى قرب 56 دولاراً

انخفض النفط الخام من أعلى مستوياته في خمسة أسابيع أمس الثلاثاء مع ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي ليطغى على المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وتخفيضات الإنتاج الحالية التي تهدف لدعم الأسعار.



وخلال الجلسة تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت 20 سنتا أو 0.36% عن سعر الإغلاق السابق ليصل إلى 55.78 دولار للبرميل. وكان برنت قفز إلى أعلى مستوياته منذ السابع من مارس/ آذار عند 56.16 دولار للبرميل.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 52.93 دولار للبرميل بعدما لامس أعلى مستوياته في خمسة أسابيع عند 53.23 دولار للبرميل.

وصعد برنت في كل من الجلسات الست السابقة بينما ارتفع الخام الأمريكي على مدى الأيام الخمسة الماضية، بحسب ما ذكرته "رويترز".

وبلغت مخزونات الخام الأمريكية مستويات قياسية في مركز التخزين في كاشينج بولاية أوكلاهوما وعلى ساحل الخليج الأمريكي في الأسابيع الأخيرة وفقاً لما تشير إليه بيانات الحكومة الأمريكية.

لكن السوق ارتفعت بفعل التوترات التي أعقبت الضربة الصاروخية الأمريكية على سوريا وإغلاق جديد لأكبر حقل نفطي في ليبيا.

وتعهدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض كبار المنتجين خارجها بخفض الإنتاج بواقع 1.8 مليون برميل يوميا في الأشهر الستة الأولى من 2017 للتخلص من فائض المعروض.

لكن بيانات التداول على منصة تومسون رويترز ايكون تظهر تجاوز إمدادات المعروض للطلب في معظم 2017 رغم تخفيضات أوبك والمنتجين المستقلين.



ونقلت وكالة تاس للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله أمس الثلاثاء إن روسيا ستبدأ قريباً مشاورات مع منتجي النفط لديها بشأن إمكانية تمديد اتفاق خفض الإنتاج المبرم مع أوبك.

وقال نوفاك إن القرار النهائي سيتوقف على تطورات الوضع بسوق النفط في إبريل/ نيسان وتوقعات مايو/ أيار ويونيو/ حزيران.

وأضاف أن تخفيضات إنتاج النفط الروسي ستصل إلى 250 ألف برميل يوميا بحلول منتصف إبريل/ نيسان.



كانت روسيا انضمت مع بعض المنتجين الآخرين غير الأعضاء في أوبك إلى اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط بقيادة منظمة البلدان المصدرة للبترول. يستمر الاتفاق، الذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار بأسعار النفط العالمية، حتى نهاية يونيو/ حزيران.

قال مصدر مطلع الثلاثاء إن الكويت خفضت سعر البيع الرسمي لشحنات مايو/ أيار من النفط الخام المتجهة إلى آسيا عشرة سنتات للبرميل مقارنة مع الشهر السابق.



بهذا تبيع الكويت خامها إلى العملاء الآسيويين بخصم 1.45 دولار للبرميل عن متوسط أسعار خامي سلطنة عمان ودبي في مايو/ أيار مقارنة مع خصم بلغ 1.35 دولار للبرميل في إبريل/ نيسان.

خفضت الكويت أيضا أسعار بيع الخام إلى شمال غرب أوروبا ومنطقة البحر المتوسط بينما رفعت سعر الشحنات المتجهة إلى الولايات المتحدة في مايو/ أيار.

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