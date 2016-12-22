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قطاعات وصناعات

"تعداد عجمان" يستقبل طلبات وظائف الباحثين الميدانيين حتى 29 ديسمب

أريبيان بزنس
الخميس، 22 ديسمبر 2016
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"تعداد عجمان" يستقبل طلبات وظائف الباحثين الميدانيين حتى 29 ديسمب

بدأ مشروع "تعداد عجمان" استقبال طلبات الوظائف للباحثين ممن تتوافر فيهم الشروط لشغل وظائف مؤقتة خلال المرحلة الميدانية والخاصة بالعد الفعلي للتعداد العام للسكان في إمارة عجمان.

 

وقالت الدكتورة هاجر سعيد الحبيشي مساعد مدير عام التعداد ومدير إدارة الاحصاء والبحوث بالتكليف في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي إن الوظائف المتاحة تتنوع ما بين مشرف ومراقب وباحث ميداني على أن تتم المقابلات الشخصية بداية من العام 2017.. مشيرة إلى أن استقبال الطلبات في إدارة الاحصاء في المجلس التنفيذي سيستمر حتى تاريخ 29 ديسمبر الجاري.

 

 

وأوضحت أن اللجنة الخاصة باختيار الباحثين اشترطت في المتقدمين عدة معايير وشروط منها حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة كحد أدنى وأن لا يقل عمره عن 20 عاما مع ضرورة الإلمام باستخدام الأجهزة اللوحية والتعامل مع التطبيقات، وفق وكالة أنباء الإمارات.

 

 

وأكدت الحبيشي أن " تعداد عجمان "يعد مشروعا وطنيا ينبغي على الجميع المشاركة في تنفيذه وإنجازه من خلال إدراك أهميته والمشاركة في الترويج له ومساعدة الباحثين في تأدية أعمالهم على أكمل وجه لما سيتبعه من مشاريع حيوية رائدة في مختلف القطاعات التعليمية والصحية والاقتصادية والسياحية والعقارية والخدمية والبنية التحتية وغيرها من القطاعات.

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