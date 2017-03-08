Arabian business
استثمار فردي

110 مليارات درهم قيمة تداولات المستثمرات الإماراتيات في "سوق أبوظبي" منذ تأسيسه

أريبيان بزنس
الأربعاء، 8 مارس 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
110 مليارات درهم قيمة تداولات المستثمرات الإماراتيات في "سوق أبوظبي" منذ تأسيسه

بلغ إجمالي قيمة تداولات المستثمرات المواطنات في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ تأسيسه 110 مليارات درهم.

 

وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي إن النشاط المتميز للمرأة الإماراتية في السوق المالي يجسد واحدة من صور التقدم الكبير والأدوار الذي نهضت بها المرأة في مختلف الأصعدة ومنها القطاع المالي بدعم من القيادة الرشيدة وبموجب برنامج تنموي تشاركي شامل.

 

 

ووفق وكالة أنباء الإمارات، أوضح البلوشي في تصريحات له بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من مارس سنويا أن عدد الموظفات في السوق وصل الى 54 موظفة أي ما نسبته نحو 46% تقريبا من اجمالي عدد موظفي السوق الذي يصل إلى 117 موظفا ويشكلن نسبة 36% من المناصب القيادية والإدارية به.

 

 

وعلى صعيد الاستثمار بلغت القيمة السوقية للاسهم التي تعود ملكيتها للمرأة الإماراتية في سوق أبوظبي نحو عشرين مليار درهم مع نهاية عام 2016, أي بنسبة زيادة تبلغ 10% مقارنة بعام 2015.

 

 

وبلغ عدد المستثمرات المواطنات الحاصلات على رقم مستثمر في سوق أبوظبي أكثر من 75 ألف مستثمرة يشكلن ما يقارب 70% من إجمالي المستثمرات الأناث.

 

 

ووصف البلوشي هذا الدور الرئيسي الذي اضطلعت به المرأة في الاستثمار والتداول منذ بدايات تأسيس سوق أبوظبي للأوراق المالية قبل 17 عاما بأنه يعكس الإيمان بوجوب تمكين المرأة الإماراتية وتأهيلها في مختلف جوانب الحياة العامة كشريك أساسي في التنمية الوطنية بعدما أثبتت كفاءة في مختلف المواقع والمهمات ونجاحات تستحق الحفاوة.

 

 

ونوه البلوشي إلى أن سوق أبوظبي للأوراق المالية، انتهج منذ البداية سياسة تمكين المرأة بمختلف المهام والأدوار سواء في إدارة السوق والتسيير الإبداعي للأداء اليومي، أو في شراكتها المتميزة بدورة الارتياد المتصلة التي يحققها السوق على المستويات الاقليمية والدولية.

 

 

وقال إن شركات الوساطة كانت عند مسؤولياتها الوطنية في تأهيل السيدات للوساطة الاستثمارية وتجهيز قاعات التداول بما يوفر بيئة تجمع بين الخصوصية والحماية والكفاءة لهن.

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

الإماراتيات استثمرن 571 مليون دولار في بورصة أبوظبي بالنصف الأول من 2016

إماراتيات حققن إنجازات... كتاب جديد يوثق نجاحات 21 سيدة

نايكي تنتج قصص ملهمة عن نساء إماراتيات

النساء يشكلن 31% من صانعي القرار في مطارات دبي

تعليقات

المزيد في استثمار فردي

"الإمارات دبي الوطني ريت" تعتزم إدراج أسهمها في "ناسداك دبي"

السعودية: بنوك ترفع الحد الأدنى للراتب في القروض الشخصية لـ6 آلاف ريال

أرامكس بدبي تقترح توزيع أرباح نقدية 16% عن 2016

مواطنو الإمارات يتقدمون لأكثر من قرض شخصي لضمان الحصول على تمويل في 2016

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مالديفيون يحتجون ضد مزاعم شراء السعودية لجزيرتهم

السعودية تصدر فواتير رسوم الأراضي البيضاء بعد أيام

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »