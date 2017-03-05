"الإمارات دبي الوطني ريت" تعتزم إدراج أسهمها في "ناسداك دبي"

تعتزم شركة الإمارات دبي الوطني ريت "سي إي آي سي المحدودة" إدراج أسهمها العادية في بورصة ناسداك دبي بعد نقل مقرها القانوني إلى مركز دبي المالي العالمي وخضوعها لأحكام سلطة دبي للخدمات المالية وفقا لما أعلنته اليوم.

وكانت الشركة - وهي صندوق عهدة ائتمان للاستثمار العقاري وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية وتخضع لإدارة شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة ـ نقلت أصولها الاستثمارية إلى مركز دبي المالي العالمي من صندوق الإمارات العقاري المحدود وهو صندوق استثمار عقاري مفتوح ومسجل في جيرسي بجزر القنال تأسس في عام 2005.

وحسب المكتب الإعلامي لحكومة دبي، يبلغ إجمالي قيمة الأصول العقارية لدى شركة الإمارات دبي الوطني ريت 314 مليون دولار أمريكي ووصلت المساحة الصافية القابلة للإيجار إلى نحو 873 ألف قدم مربع في 30 سبتمبر من العام الماضي.

وقال طارق بن هندي عضو مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت إن هذا هو ثاني صندوق عهدة ائتمان للاستثمار العقاري يتم إدراجه في بورصة بدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يرى أعضاء مجلس الإدارة أن نقل المقر وإدراج الأسهم سيحسن من السيولة النقدية ويعزز من مرونة مدير الصندوق في إدارة الشركة.

وأوضح أنتوني تايلور مدير الصندوق العقاري بشركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول المحدودة أن تحسن الهيكل الرأسمالي لشركة الإمارات دبي الوطني ريت سيؤدي إلى تقليل متطلبات الاحتفاظ بالنقد لتلبية أغراض إدارة السيولة النقدية في حالة سحب المستثمرين أموالهم وهو ما لا تسمح به في الصناديق المغلقة من هذا النوع لكنها كانت إحدى المتطلبات في الهيكل المفتوح.

وأضاف أن من شأن ذلك أن يساعد شركة الإمارات دبي الوطني ريت على المدى البعيد في تحقيق أهدافها بالحفاظ على استثماراتها كاملة وفقا لظروف السوق والظروف الأخرى بهدف تحقيق عوائد أفضل على المدى البعيد للمساهمين.

وتعد "الإمارات دبي الوطني ريت" شركة استثمار مغلقة أسسها مدير الصندوق للاستثمار في محفظة متنوعة من الاستثمارات العقارية في الدولة وفقا للشريعة الإسلامية.

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