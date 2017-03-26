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استثمار فردي

إيقاف خدمات ومنع سفر مستثمر أجنبي بسبب ملاحقته لتسديد 7 ملايين ريال لرجل أعمال سعودي

أريبيان بزنس
الأحد، 26 مارس 2017
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إيقاف خدمات ومنع سفر مستثمر أجنبي بسبب ملاحقته لتسديد 7 ملايين ريال لرجل أعمال سعودي

قضت محكمة تنفيذية في السعودية بإيقاف خدمات مستثمر أجنبي ومنعه من السفر ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه بسبب ملاحقته لتسديد مبلغ لرجل أعمال سعودي مبلغ يصل إلى أكثر من سبعة ملايين ريال (حوالي 1.88 مليون دولار) حيث اختفى عن الأنظار منذ صدور الحكم.

 

وذكرت صحيفة "الرياض" السعودية أن قرار محكمة التنفيذ في محافظة جدة جاء بعد صدور حكم نهائي من ديوان المظالم ممثلاً بالدائرة التجارية في محافظة جدة، الذي تضمن إلزام المستثمر الأجنبي بدفع 7 ملايين ريال للمؤسسة التي يملكها رجال الأعمال بعد تقديمه ما يثبت أحقيته بالمبلغ الذي جاء نتيجة لبضائع اشتراها المستثمر من المؤسسة، لتنفيذ أعماله داخل السعودية في مشروعات مقاولات يعمل بها، حيث تقدم بعد ذلك رجل الأعمال إلى محكمة التنفيذ يطالب بتنفيذ الحكم

 

وتعود تفاصيل القضية المرفوعة ضد المستثمر الأجنبي -الذي يعمل في مجال المقاولات- إلى تقديم رجل الأعمال وهو مالك لمؤسسة تجارية دعوى أمام ديوان المظالم تتضمن مطالبته بإلزام المستثمر دفع مستحقات مالية للمؤسسة تتجاوز السبعة ملايين ريال بموجب مستندات، وفواتير تثبت تلك المبالغ مقابل بضائع حصل عليها المستثمر.

 

وبعد جلسات قضائية عقدت بحضور أطراف القضية، أصدر ديوان المظالم حكماً يلزم المستثمر بدفع كامل المبلغ، إلا أن المستثمر تقدم باعتراض على الحكم الصادر، وتم رفعه إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، حيث أعادت ملف القضية مرة أخرى، ودونت فيها ملاحظات متعلقة بالحكم.

 

وتم عقد جلسات أخرى للنظر في ملاحظات الاستئناف، حيث تمسك قضاة ديوان المظالم بالحكم السابق الذي صدر في القضية، ومنحت المحكمة أطراف القضية مدة 30 يوماً للاعتراض على الحكم ، إلا أن المستثمر لم يتقدم باستئناف إلا بعد انتهاء المدة المحددة، وبذلك أصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ، وهو ما تقدم به مالك المؤسسة إلى محكمة التنفيذ في محافظة جدة والتي بدأت بدورها بتطبيق إجراءات التنفيذ في القضية وفق مواد نظام التنفيذ في المملكة.

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