الرياض تنفي فرض الزكاة على السعوديين

أكد المدير العام للهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية أن ما يتداول عن فرض الزكاة على الأفراد مجرد إشاعات وأن المعلومات المنتشرة مغلوطة وغير صحيحة.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن المدير العام للهيئة العامة للزكاة والدخل المكلف طارق السدحان إن اللائحة التنفيذية خاصة بالشركات فقط، أما الأفراد فلم تتطرق اللائحة إليهم نهائياً، وهي لائحة تنفيذية توضح المعمول به منذ فترات طويلة.

وأوضح "السدحان" أن اللائحة تنطبق على من يمتهن التجارة والاستثمار، ومن لديهم سجلات تجارية ولم تتطرق للأفراد.

وأضاف أن اللائحة القديمة تم إصدارها وتحديثها الآن دون إضافات تذكر، وإن هذه التنظيمات موجودة منذ 10 سنوات ولم تتغير، وأن اللائحة التنفيذية الجديدة جمعت كل الأحكام والقرارات الوزارية والفتاوى لكي تكون مرجعاً جيداً للجميع، لكن دون تعديلات، سواءً على حسابات الأشخاص والقروض وغيرها.