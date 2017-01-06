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استثمار فردي

كيف تبني ثروة بإدراك 8 مفاهيم؟

أريبيان بزنس
الجمعة، 6 يناير 2017
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كيف تبني ثروة بإدراك 8 مفاهيم؟

رسم تقرير نشره موقع Businessinsider المتخصص بالأعمال خارطة للباحثين عن الثراء تمثلت في ضرورة إلمامهم بثمانية مفاهيم مالية مهمة بحلولهم عمر الثلاثين تزيد من فرص بنائهم ثروة جيدة.

 

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، فإن المفاهيم الثمانية هي:

 

1- صافي الثروة

 

المصطلح يعني مقياس مستوى الشخص المادي، ويكون نتيجة إجمالي ثرواته مطروحاً منها التزاماته المادية أو الأموال المدين بها. وسيكون الشخص في وضع جيد إذا كان صافي ثروته في حالة إيجابية، أما إذا كان سلبيا فعليه العمل لحل ذلك.

 

2- التضخم

 

يشير ذلك المفهوم إلى الزيادة في أسعار السلع والخدمات مع مرور الوقت. وتاريخيا معدل التضخم هو 3 بالمئة سنوياً. ومع تزايد الأسعار نتيجة للتضخم، فإن قوة أموال الأشخاص تبدأ بالتراجع. وعلى من يرغب في بناء ثروة جيدة استخدام حسابات التضخم حتى يعرف إذا ما كان راتبه يواكب معدل التضخم السنوي.

 

3- السيولة

 

السيولة هي مدى جاهزية الأموال، والأموال النقدية هي الأكثر جاهزية للشخص، حيث يمكنه الوصول إليها مباشرة، كما أن صندوق الطوارئ يجب أن يكون في حساب نقدي، لأنه يجب أن يكون متاحا بشكل سريع وقت الطوارئ.

 

4- الفائدة

 

عندما يتعلق الأمر بادخار المال، فإن الفائدة تعني أن المال سيعمل من أجل صاحبه. وعندما يضع الشخص أمواله في حساب ادخاري في البنك فإنه بذلك يقرض البنك أمواله. والفائدة هي ما يُعطيه البنك مقابل اقتراضه منك، وهي نسبة قد ترتفع أو تنخفض بناء على اقتصاد الدولة. وعند الاقتراض من البنك فإنه كلما طالت مدة السداد زادت الفائدة التي يتم دفعها مقابل ذلك.

 

5- الفائدة المركبة

 

الفائدة المركبة هي فائدة لصالح الشخص. ومع مرور الوقت فإن المال في الحساب سيكسب فوائد، ومجموع تلك الفوائد سيكسب فوائد لنفسه وهكذا. مثال: إذا أودع شخص ما 100 دولار بفائدة سنوية قدرها 7 بالمئة، بعد سنة سيكون لديه مبلغ 107 دولارات، والسنة التي تليها سيكسب 7 بالمئة أخرى على المبلغ 107 دولارات، لذلك سيكسب 7.49 دولارات بدلاً من 7 دولارات.

 

6- سوق الثور

 

سوق الثور هو السوق الذي ترتفع فيه الأسهم بـ20 بالمئة من مستويات منخفضة، ويعني أن الاقتصاد بحالة جيدة.

 

7- سوق الدب

 

سوق الدب هو عكس سوق الثور، حيث تنخفض الأسهم بـ20 بالمئة من مستويات مرتفعة، وتنخفض أسعار الأسهم، والاقتصاد يكون في حالة تراجع.

 

8- قدرة تحمل المخاطرة

 

مستوى المخاطرة هو القدرة على تحمل تقلبات السوق سواء المرتفعة أو المنخفضة، وهذه القدرة ليست قدرة عاطفية فحسب؛ فالأمر يعتمد على طول المدة المتاحة للإنسان لكي يستثمر (عمره) واحتمالات ربحه المستقبلية والأصول التي يمتلكها والتي لم يستثمرها، مثل منزله أو ميراثه.

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