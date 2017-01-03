Arabian business
استثمار فردي

دبي: القبض على مدير شركة تداول عملات متهم بسرقة 50 مليون درهم بالاحتيال

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 3 يناير 2017
دبي: القبض على مدير شركة تداول عملات متهم بسرقة 50 مليون درهم بالاحتيال
أغلقت الشركة في يوليو بعد اتهامات لها بالاحتيال عبر زعمها مضاعف أموال المستثمرين بتبادل العملات

اعتقل مشتبه بأنه العقل المدبر لاستثمار عبر تبادل عملات بقيمة 50 مليون درهم بعد أن وعد المستثمرين بمضاعفة أموالهم، وكان سيدني ليموس وهو من الهند الرئيس التنفيذي لشركة إكسنشل Exential وهي شركة تداول بالعملات الأجنبية تعمل في مدينة دبي للإعلام. وخسر المستثمرون ملايين الدراهم عندما عجزت الشركة عن السداد بما تعهدت به لقاء استثمار 25 ألف دولار، أي 100 ألف دولار بحسب ما نقلته صحيفة ناشونال الناطقة بالانكليزية.

وأغلقت الدائرة الاقتصادية في دبي مكاتب الشركة في برج أرينكو في شهر يوليو الماضي، فيما قام مؤخرا خبراء قانونيون بإصدار تحديرات للمستثمرين المحتملين من الاستجابة لعروض روج لها ليموس عبر البريد الإلكتروني للتشجيع على استثمارات جديدة تحمل عنوان الشركة.

 

ونتيجة للاتهامات التي قدمت لمركز شرطة البرشاء تم اعتقال ليمون سوم 21 ديسمبر الماضي بحسب مصدر في كارتلون هكسلي وهي شركة تحقيقات بالاحتيالات في بريطانيا، والتي تتعاون مع شركة الاستشارات القانونية عبد الرحمن نسيب لاستعادة الاموال للمستثمرين، والتي أشارت إلى أنها تعمل لاسترداد قرابة 50 مليون درهم يشتبه أن شخصا قام بسرقتها من المستثمرين بالاحتيال عليهم علما أنه لم تكن هناك تراخيص لديه لمزاولة الاستثمار وجرى اعتقاله بناء على اتهامات جنائية

 

 وحذر جون ريان من شركة كارلتون هكسلي من الاستثمار في شركات لا يعرف عنها ، لأن استعادة الأموال هو أمر مكلف ومعقد ويستغرق وقتا طويلا والأجدى عدم التعرض للخسارة بتلك الطريقة، مضيفا أن الاحتيال باستثمار تبادل العملات الاجنبية هو مشكلة متزايدة ويسهل تجنبها إلا أن الآلاف في الإمارات يقعون ضحايا لها.

 

المزيد من أخبار الإمارات

تعليقات

المزيد في استثمار فردي

مؤسسة النقد السعودي توجه مصرف الراجحي بإعادة ما تم خصمه بالزيادة عن قسط ديسمبر خلال يومي عمل

الحكومة المصرية توافق على علاوة 10% لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

بنوك سعودية تتسبب في أزمات مالية لآلاف الموظفين ومطالبة بتدخل "ساما"

السعودية تخفض عجز الميزانية وتبسط يدها في إنفاق 2017

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

هيئة تنظيم الكهرباء السعودية تنفي تغيير التعريفة الحالية

بالصور : محمد بن راشد يطلق "دبي هاربور" أكبر مرفأ لليخوت بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »