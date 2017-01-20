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استثمار فردي

إتش.إس.بي.سي يستغني عن 100 من كبار المصرفيين

أريبيان بزنس
الجمعة، 20 يناير 2017
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إتش.إس.بي.سي يستغني عن 100 من كبار المصرفيين

(رويترز) - قالت مصادر مطلعة إن بنك إتش.إس.بي.سي البريطاني بدأ هذا الأسبوع تقليص عدد الوظائف في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية حول العالم بنحو 100 وظيفة.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هوياتها نظراً لحساسية الأمر إن تقليص الوظائف يطال مصرفيين على درجة مدير عام ومدير في شعبة الخدمات المصرفية الدولية والأسواق.

وقال متحدث باسم البنك في بيان عبر البريد الإلكتروني "نراجع على أساس سنوي الأداء في (شعبة) الخدمات المصرفية الدولية والأسواق ونجري التعديلات الملائمة لتعزيز ونمو الأنشطة".

ويعد إتش. إس. بي. سي أكبر بنوك أوروبا.

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