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استثمار فردي

مؤسسة النقد السعودي توجه مصرف الراجحي بإعادة ما تم خصمه بالزيادة عن قسط ديسمبر خلال يومي عمل

أريبيان بزنس
الاثنين، 2 يناير 2017
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مؤسسة النقد السعودي توجه مصرف الراجحي بإعادة ما تم خصمه بالزيادة عن قسط ديسمبر خلال يومي عمل

وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) مصرف الراجحي السعودي بالإعلان لعملائه عن الخلل الذي تسبب بخصم ما يزيد عن النسبة المحددة نظاماً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2016 وإعادة ما تم خصمه بالزيادة عن قسط الشهر إلى حساباتهم خلال يومي عمل دون الحاجة إلى تقدّم العميل بطلب إلى المصرف.

 

كما وجهت "ساما" المصرف إلى التواصل مع العملاء المتأثرين لإعادة جدولة القسط المتأخر دون أن يكون هناك أي تكلفة إضافية على العميل.

 

وقالت "ساما" إن العمل جارٍ على تحديد المسببات وبناءً على ما سيتضح ستتخذ المؤسسة الإجراءات النظامية المناسبة.

 

وكان مصرف الراجحي -أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية- قد اعتذر يوم السبت الماضي لعملائه عن حدوث مشكلة تقنية أدت لتأخر خصم جزء من أقساط بعض العملاء لشهر نوفمبر، وخصمها في شهر ديسمبر/كانون الأول 2016.

 

وفي بيان نشره على حسابه بموقع "تويتر"، قال مصرف الراجحي إنه بعد حدوث هذه المشكلة تم التواصل مع مؤسسة النقد العربي السعودي لبحث الحلول الممكنة لهذا الأمر. ودعا العملاء الذين تضرروا من هذا الخطأ للتواصل معه عبر القنوات المختلفة للوصول إلى حلول تكون مرضية لهم.

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