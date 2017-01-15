Arabian business
استثمار فردي

وزارة العمل تعاقب شركة عبداللطيف جميل بعد فصلها مئات السعوديين

أريبيان بزنس
الأحد، 15 يناير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
وزارة العمل تعاقب شركة عبداللطيف جميل بعد فصلها مئات السعوديين

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أمس السبت عن إيقاف إنجاز معاملات وخدمات مجموعة عبداللطيف جميل بالوزارة.

 

وعبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة أوقفت إنجاز معاملات وخدمات المنشأة في نظام خدمات الوزارة لحين التحقق من القضية.

 

وجاء ذلك بعد أن ذكرت تقارير عدة خلال الأيام القليلة الماضية أن الشركة -التي تتخذ من جدة مقراً لها- قامت بفصل مئات الموظفين السعوديين بدعوى تقليص النفقات، لتنضم إلى عشرات الشركات التي قررت فصل موظفين سعوديين خلال الأشهر الستة الماضية.

 

وكانت وزارة العمل قد أكدت، في وقت سابق، متابعتها لموضوع تظلم موظفي مجموعة عبد اللطيف جميل.

 

ومجموعة عبداللطيف جميل هي شركة عائلية خاصة متعددة النشاطات يشمل نشاطها الأساسي تجارة السيارات، والقروض الاستهلاكية والإلكترونيات. وتعدّ أكبر شركة سيارات في السعودية وعموم منطقة الخليج العربية.

 

وانتشر وسم (#تظلم_موظفين_عبداللطيف_جميل) تناول فيه المغردون تظلم الموظفين السعوديين على موقع تويتر الذي يعد ساحة نقاش كبرى للمواطنين في السعودية. 

المزيد من أخبار السعودية

المزيد عن هذا الخبر

وزارة العمل السعودية تحقق في تظلم موظفين فصلتهم شركة عبد اللطيف جميل

الأهلي يحرز لقب الدوري السعودي لأول مرة منذ 32 عاما

عبداللطيف جميل: ثقتنا كبيرة في برنامج التحول الاقتصادي السعودي وسنستثمر 7.5 مليار ريال محلياً

عودة دوري عبداللطيف جميل إلى القنوات الرياضية السعودية

تعليقات

المزيد في استثمار فردي

صحيفة سعودية: مصرف الراجحي يماطل في إعادة مبلغ استثماري لعميل منذ 10 سنوات

السعودية تعتزم إيقاف شركات الفوركس غير المرخصة

كيف تبني ثروة بإدراك 8 مفاهيم؟

دبي: القبض على مدير شركة تداول عملات متهم بسرقة 50 مليون درهم بالاحتيال

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

هل فقست فعلا ملايين بيوض الجمبري وعمرها آلاف السنين في صحرء استراليا بسبب الفيضانات؟

القابضة للنفط البحرينية تخاطب بنوكا لترتيب سندات

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »