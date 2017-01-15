وزارة العمل تعاقب شركة عبداللطيف جميل بعد فصلها مئات السعوديين

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أمس السبت عن إيقاف إنجاز معاملات وخدمات مجموعة عبداللطيف جميل بالوزارة.

وعبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي، أكد خالد أبا الخيل المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن الوزارة أوقفت إنجاز معاملات وخدمات المنشأة في نظام خدمات الوزارة لحين التحقق من القضية.

وجاء ذلك بعد أن ذكرت تقارير عدة خلال الأيام القليلة الماضية أن الشركة -التي تتخذ من جدة مقراً لها- قامت بفصل مئات الموظفين السعوديين بدعوى تقليص النفقات، لتنضم إلى عشرات الشركات التي قررت فصل موظفين سعوديين خلال الأشهر الستة الماضية.

وكانت وزارة العمل قد أكدت، في وقت سابق، متابعتها لموضوع تظلم موظفي مجموعة عبد اللطيف جميل.

ومجموعة عبداللطيف جميل هي شركة عائلية خاصة متعددة النشاطات يشمل نشاطها الأساسي تجارة السيارات، والقروض الاستهلاكية والإلكترونيات. وتعدّ أكبر شركة سيارات في السعودية وعموم منطقة الخليج العربية.

وانتشر وسم (#تظلم_موظفين_عبداللطيف_جميل) تناول فيه المغردون تظلم الموظفين السعوديين على موقع تويتر الذي يعد ساحة نقاش كبرى للمواطنين في السعودية.