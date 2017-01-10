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صحيفة سعودية: مصرف الراجحي يماطل في إعادة مبلغ استثماري لعميل منذ 10 سنوات

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 10 يناير 2017
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صحيفة سعودية: مصرف الراجحي يماطل في إعادة مبلغ استثماري لعميل منذ 10 سنوات

ذكرت صحيفة سعودية اليوم الثلاثاء إن مصرف الراجحي السعودي -أكبر بنك إسلامي في الخليج من حيث القيمة السوقية- يماطل في إعادة مبلغ استثماري لعميل سعودي منذ أكثر من 10 سنوات.

 

وأوضحت صحيفة "الشرق" اليومية أن المواطن يوسف مسفر الغامدي لم يتوقع ما حدث له من قبل مصرف الراجحي في مدينة الخبر -شرق المملكة- بعدما أصبح البنك يتنصل من إعادة مبلغ استثماري يقدر بحوالي 273 ألف ريال قد أودعه في صندوق الأسهم الخليجية بالبنك منذ العام 2006 بغرض الاستثمار إلى يومنا هذا.

 

ونقلت الصحيفة عن يوسف الغامدي إن السبب الرئيس في عدم إعادة المبلغ أن البنك يريد الاستفادة من العوائد المالية التي تعود عليه من هذا المبلغ، رغم أنه أخبرهم بعدم رغبته في الاستمرار بالاستثمار في هذا المجال والخروج من الصندوق الاستثماري بعد أن انتابه الخوف من الاستمرار في هذا الصندوق.

 

ولفت "الغامدي" إلى أنه رغم الخطابات الرسمية التي تقدم بها إلى البنك لهذا الخصوص، إلا أنه لم يجد أي تجاوب أو أي وعود تنهي مشكلته، مما اضطره إلى تقديم شكوى إلى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) التي تم تحويلها إلى هيئة سوق المال، ولكن كل ذلك لم يُجدِ نفعاً.

 

وقال إن هذا التأخير والمماطلة سببا له خسائر مالية فادحة؛ حيث قدر هو المبلغ الذي فقده من رأس المال الذي أودعه لدى البنك بنحو 40 ألف ريال.

 

وقامت صحيفة "الشرق" بإرفاق صورة تظهر رسالة "الغامدي".

 

وأكدت الصحيفة أنها عرضت المشكلة على مصرف الراجحي بتاريخ يوم 7 ديسمبر/كانون الأول الماضي "ولكن لم يصلنا أي رد حتى ساعة إعداد هذا الموضوع للنشر".

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