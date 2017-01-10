السعودية تعتزم إيقاف شركات الفوركس غير المرخصة

قال وكيل المحافظ للرقابة في مؤسسة النقد لعربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) إن المؤسسة تعمل مع الجهات المختصة الأخرى لإيقاف التعاملات مع شركات تجارة العملات (FOREX) والتي تزاول نشاطها في السعودية دون ترخيص.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية عن أحمد آل الشيخ إن "ساما" سوف تعمل على إيقاف إعلانات هذه الشركات في الوسائل الإعلامية بالسعودية.

وقال "آل الشيخ" إن هذه الشركات تحاول إضفاء الشرعية على تعاملاتها واستقطاب الأموال من خلال التعاقد مع عدد من الأندية السعودية لتسويق منتجاتها ونشرها في الملاعب السعودية.

وأكد على ضرورة توخي الحيطة والحذر من الوقوع في مخاطر الاستثمار أو المساهمة أو التعامل أو التداول بأي مبالغ في أي من أنشطة وأعمال الأوراق المالية أو العملات الأجنبية مع أي شخص أو أشخاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أي مواقع إلكترونية، بما فيها مواقع التواصل الاجتماعي، دون التأكد من نظاميتها وحصولها على التراخيص أو الموافقات النظامية اللازمة من الجهات الإشرافية في المملكة لممارسة تلك الأعمال والأنشطة.