Arabian business
استثمار فردي

أرامكس بدبي تقترح توزيع أرباح نقدية 16% عن 2016

أريبيان بزنس
الاثنين، 20 فبراير 2017
‫اخبار متعلقة‬‎
أرامكس بدبي تقترح توزيع أرباح نقدية 16% عن 2016

(رويترز) - قالت شركة أرامكس في دبي اليوم الاثنين إن مجلس إدارتها أوصى بدفع توزيعات نقدية 16 بالمئة من رأسمال الشركة المدفوع عن سنة 2016.

 

ونزيد التوزيعات المقترحة عن 15 بالمئة دفعتها الشركة توزيعات أرباح عن سنة 2015.

 

وأعلنت الشركة الشهر الماضي، قفزة في صافي ربح الربع الأخير بلغت 129 بالمئة مع نمو إيرادات وحدات البريد السريع المحلية والدولية.

 

 

المزيد من أخبار الإمارات

المزيد عن هذا الخبر

بورصات السعودية والكويت ومصر تتراجع ودبي تصعد بدعم أرامكس

ارباح أرامكس تقفز 129% في الفصل الرابع

أرامكس تبيع "أستراليا بوست" حصة 4.5% فيها

دبي: فادي غندور مؤسس أرامكس يتخارج عن كامل حصصه

تعليقات

المزيد في استثمار فردي

مواطنو الإمارات يتقدمون لأكثر من قرض شخصي لضمان الحصول على تمويل في 2016

إتش.إس.بي.سي يستغني عن 100 من كبار المصرفيين

وزارة العمل تعاقب شركة عبداللطيف جميل بعد فصلها مئات السعوديين

صحيفة سعودية: مصرف الراجحي يماطل في إعادة مبلغ استثماري لعميل منذ 10 سنوات

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

ماجد الحقيل: وزارة الإسكان السعودية بدأت بالوفاء بوعودها

3 مشتبه بهم باغتيال شقيق زعيم كوريا الشمالية توجهوا إلى دبي ثم إلى روسيا

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »