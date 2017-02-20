أرامكس بدبي تقترح توزيع أرباح نقدية 16% عن 2016

(رويترز) - قالت شركة أرامكس في دبي اليوم الاثنين إن مجلس إدارتها أوصى بدفع توزيعات نقدية 16 بالمئة من رأسمال الشركة المدفوع عن سنة 2016.

ونزيد التوزيعات المقترحة عن 15 بالمئة دفعتها الشركة توزيعات أرباح عن سنة 2015.

وأعلنت الشركة الشهر الماضي، قفزة في صافي ربح الربع الأخير بلغت 129 بالمئة مع نمو إيرادات وحدات البريد السريع المحلية والدولية.