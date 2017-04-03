شكاوى من توقف وبطء خدمات بنك سامبا السعودي

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أكدت تقارير اليوم الإثنين أن رسائل السحب من حسابات بعض عملاء مجموعة سامبا المالية السعودية (البنك السعودي الأمريكي) على هواتفهم فجر اليوم في ظل استمرار العطل المفاجئ الذي شلّ نظام البنك وعرّض أنظمته للتوقف التام منذ الأربعاء الماضي.

وقالت صحيفة "سبق" السعودية إنه فيما لم يعرف سبب السحب حتى الآن؛ أرجع البعض ذلك إلى عمليات سحب قديمة تأخر وصول الإشعار بشأنها. وكتب عدد من عملاء البنك تغريدات، على موقع تويتر، يشكون فيها من السحوبات التي طالت حساباتهم ووضعوا صوراً لرسائل الخصم.

في حين أرجع عدد من العملاء إلى تعرض أنظمة البنك إلى اختراق من طرف بعض الهاكرز أو إلى فيروس شمعون 2 الذي أكدت تقارير محلية، قبل حوالي أسبوع، أنه عاد مجدداً لتنفيذ هجوم جديد له بعد أقل من شهرين من هجومه الأول على عدد من القطاعات الحكومية والحيوية في المملكة دون تحديدها.

وفي تقرير نشرته أمس الأحد، ذكرت صحيفة "مكة" السعودية إنه في أول تعليق له على عطل الخدمات التي تعرضت لها أنظمة سامبا، قال المدير التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي والتواصل بمركز الأمن الالكتروني الدكتور عباد العباد إن المركز لن يتردد في إصدار التحذيرات اللازمة للمستخدمين في حال التحقق من وجود تهديدات الكترونية تستلزم اتخاذ إجراءات بشأنها.

وفضل "العباد" عدم التعليق بشكل مباشر على حادثة تعطل الأنظمة في بنك سامبا، أو ما إذا كان ما حدث للمصرف على علاقة بهجمات شمعون من عدمه. وقال أيضاً إن "مركز الأمن الالكتروني يعمل مع كل القطاعات في كل ما من شأنه تعزيز حماية الأمن الالكتروني للمملكة، ويشارك المركز الجهات الحكومية والحيوية كافة الإنذارات والتحذيرات حال الاشتباه في الأخطار التي تهدد حماية الأنظمة الالكترونية".

وحول ما إذا كان مركز الأمن الالكتروني باشر فعلياً إجراءاته الخاصة بحادثة الأعطال التي تعرضت لها سامبا، قال "العباد" إن "المركز يتعاون مع كل جهة تؤثر في الأمن الالكتروني على مستوى الوطن، سواءً مع سامبا أو غيرها من الجهات، ويصدر المركز التصريح الإعلامي اللازم حال التحقق من تهديدات الكترونية تستلزم التحذير منها أو اتخاذ إجراء".

ولم يستطع "البعاد" التعليق حيال مدى سلامة حسابات عملاء سامبا من عدمه، وقال إن أفضل من يجيب عن هذا التساؤل هما مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) والبنك السعودي الأمريكي.

كما لم يجب الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ عن أسئلة وشكوك صحيفة "سبق" وقال لها "أخي الكريم أرجو الرجوع بسؤالكم الكريم للبنك المعني مع الشكر".

وخلال الأيام الماضية، أشارت تقارير وناشطون على موقع تويتر، إلى أن "سامبا" يمتلك نظام حماية ضعيف وهذا ما أدى إلى اختراق الأنظمة من قبل فيروس شمعون 2، وقال بعضهم إن إدارة البنك تقوم الآن بتغيير كافة الأنظمة داخل البنك ومحاولة إنجاز جدار حماية ضد الفيروسات.

ويقول محرر أريبيان بزنس للشأن السعودي إن تصريحات "العباد" السابقة وتصريحات طلعت حافظ -التي تنصل من خلالها عن الإجابة- تدعم شكوك بعض العملاء في أن فيروس شمعون هو الذي أصاب الأنظمة الإلكترونية لـ "ساما".