صحيفة سعودية: خصم مبالغ من حسابات عملاء سامبا بعد التعطل

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت صحيفة سعودية اليوم الإثنين أن عدد من عملاء مجموعة سامبا المالية السعودية تفاجؤوا بخصم مبالغ مالية من حساباتهم بعد العطل التقني الذي تعرضت له مؤخراً ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول.

وأوضحت صحيفة "الوطن" اليومية أنه في إطار الأزمة التي تتعرض لها مجموعة سامبا المالية حيال أعطال خدماتها الإلكترونية، تفاجأ عدد من عملاء البنك أمس الأحد، بورود رسائل نصية من البنك تفيد بخصم مبالغ مالية من حساباتهم، حسب ما أوردته تغريدات لبعض منهم، مبدين تخوفهم من ذلك خاصةً وأن الخدمات ما زالت متعطلة حيث لم يستطع العميل الدخول على الموقع للتأكد من صحة هذا الخصم.

وتساءل بعض عملاء البنك ما إذا كان هناك عملية احتيال تتم في حسابات المجموعة، الأمر الذي جعل الخدمات متوقفة عن العمل حتى وقتنا الحاضر، موضحين أن هذه الأعطال جاءت في توقيت حرج من نهاية الشهر الميلادي والذي من المفترض أن تصرف فيه جميع رواتب موظفي القطاع الخاص.

وطالب عدد من المغردين في موقع تويتر للتواصل الاجتماعي من الجهات المختصة بضرورة التحقق من الأعطال التي تتعرض لها المجموعة، وتعويض العملاء نظراً لتقصير البنك في تقديم حلول بديلة لخدمة العملاء بالشكل المطلوب لاسيما وأن الخطأ وقع من أنظمة البنك.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت مجموعة سامبا يوم السبت الماضي "أنه تم بنجاح استئناف عمل النظام الإلكتروني المرتبط بالفروع وبكفاءته المعهودة".

وكانت أنظمة "سامبا" قد تعرضت يوم الأربعاء الماضي إلى خلل تقني أدى لتوقف بعض الخدمات المصرفية عن عملائها، ونفت أن تكون أنظمتها الداخلية قد تأثرت بهذا الخلل أو أن يكون سببه تعرضها للاختراق أو لهجمات إلكترونية.

في حين ذكرت تقارير سابقة أن النظام الإلكتروني لـ "سامبا" قد توقفت كافة خدماته ولم يستطيع أي من عملائه السحب أو الإيداع أو التحويل أو استخدام أجهزة الصرف الآلي منذ افتتاح فروع البنك في كافة مدن المملكة، وحتى الموقع الإلكتروني للبنك توقف عن العمل، وأبلغ عملاءه بوجود مشكلة تقنية.