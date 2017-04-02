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استثمار فردي

سامبا السعودية تستأنف عمل نظامها الإلكتروني

أريبيان بزنس
الأحد، 2 إبريل 2017
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سامبا السعودية تستأنف عمل نظامها الإلكتروني

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت مجموعة سامبا المالية السعودية أنه تم بنجاح، أمس السبت، استئناف عمل النظام الإلكتروني المرتبط بالفروع وبكفاءته المعهودة.

 

وأوضحت ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول في بيان صحفي لها أن الفريق الفني التابع للمجموعة من الكفاءات الوطنية وبجهودهم الذاتية تمكنوا من إصلاح الخلل التقني.

 

وأضافت أنه قد تم عمل العديد من الاختبارات للنظام الأمر الذي استدعى مزيداً من الوقت لاستئناف عمله.

 

وكانت مجموعة "سامبا" المالية قد أعلنت يوم الأربعاء الماضي عن تعرض أنظمتها لخلل تقني أدى لتوقف بعض الخدمات المصرفية عن عملائها، ونفت أن تكون أنظمتها الداخلية قد تأثرت بهذا الخلل أو أن يكون سببه تعرضها للاختراق أو لهجمات إلكترونية.

 

في حين ذكرت تقارير سابقة أن النظام الإلكتروني لـ "سامبا" قد توقفت كافة خدماته ولم يستطيع أي من عملائه السحب أو الإيداع أو التحويل أو استخدام أجهزة الصرف الآلي منذ افتتاح فروع البنك في كافة مدن المملكة، وحتى الموقع الإلكتروني للبنك توقف عن العمل، وأبلغ عملاءه بوجود مشكلة تقنية.

 

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