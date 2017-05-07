مجموعة QNB تفتتح فرعا في الرياض

افتتحت مجموعة QNB فرعها في العاصمة السعودية الرياض، لتقديم، مجموعة متكاملة من المنتجات والخدمات المصرفية الخاصة للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب تقديم خبرتها الطويلة في مجالات إدارة الثروات، والمحافظ الاستثمارية، وتمويل المشاريع، إضافة الى توفير حلول مصرفية ذكية ومجموعة منتجات وخدمات مبتكرة تتلاءم مع متطلبات السوق السعودية.

وبهذه المناسبة، التي حضرها الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، والشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وعلي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي القطري، أعرب الكواري، عن سعادته بتدشين الفرع الجديد، مشيرًا إلى أن دخول المجموعة السوق السعودية يأتي ضمن خطة استراتيجية وضعتها لتكون متواجدة في الأسواق التي تتمتع بميزة تنافسية عالية، خصوصاً أن المملكة هي واحدة من أقوى 20 اقتصادًا حول العالم."

وقال: "إننا نسعى من خلال تواجدنا في الرياض لأن نكون شريكاً رئيسياً في دعم النمو الاقتصادي السعودي من خلال تقديم حلول مصرفية للأفراد والشركات والهيئات الحكومية في كل من السعودية وقطر", مضيفاً: "استطاعت المجموعة أن تعزز من تواجدها عالمياً في آسيا وأوروبا و منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد نجحت في الخطط التوسعية التي اعتمدتها نتيجة السياسة الحكيمة المتبعة لإدارة المخاطر والاستراتيجية المدروسة لتنويع أنشطة المجموعة في قطر والخارج".

وأشاد الكواري "بمستويات الدعم التي توفرها الحكومة السعودية للقطاع المصرفي، والمتمثلة بتطوير الإجراءات وتسهيلها أمام البنوك الأجنبية، لتيسيير كافة مراحل استيفاء الحصول على موافقة افتتاح فرع للبنك في السعودية، حيث نرفع تقديرنا البالغ لحكومة خادم الحرمين الشريفين ممثلةً بمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وكافة منسوبي (ساما)".

وتمكنت مجموعةQNB من الحفاظ على أعلى قيمة لعلامتها المصرفية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، ما عزز مكانتها في المنطقة، كما حافظت المجموعة على تصنيف ائتماني مرتفع يعتبر ضمن الأعلى في المنطقة وفقًا لعدد من وكالات التصنيف العالمية الرائدة، مثل "ستاندرد آند بورز" (A+)، و"موديز" (Aa3)، و"فيتش" (AA-)، و"كابيتال انتليجنس (AA-).

وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في أكثر من 31 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات المصرفية لعملائها عبر 1,250 فرعًا ومكتبًا تمثيليًا و4,300 جهاز صراف آلي، ويعمل لديها ما يزيد عن 28,000 موظفاً.



