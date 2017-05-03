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بنوك واستثمار

الكويت الوطني يعتزم إصدار سندات دولارية ممتازة غير مضمونة

أريبيان بزنس
الأربعاء، 3 مايو 2017
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الكويت الوطني يعتزم إصدار سندات دولارية ممتازة غير مضمونة

قالت مصادر مصرفية مطلعة يوم الأربعاء إن من المتوقع أن يصدر بنك الكويت الوطني، أكبر مصرف تجاري في الكويت، سندات دولارية ممتازة غير مضمونة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ووفق لرويترز، ذكر أحد المصادر أن إصدار سندات الكويت الوطني سيكون بالحجم القياسي الذي لا يقل عادة عن 500 مليون دولار.

 

وتنظر بنوك منطقة الخليج في إصدار أدوات دين للامتثال للقواعد الدولية الخاصة بمعدلات كفاية رأس المال والتحوط من المعدلات المرتفعة للقروض المتعثرة والناجمة عن هبوط أسعار النفط.

 

وقالت المصادر إن من المتوقع أن يكون سيتي وجيه.بي مورجان وشركة الوطني للاستثمار من بين المرتبين للصفقة.

 

وكان آخر إصدار لأدوات الدين من البنك سندات دائمة بقيمة 700 مليون دولار طرحها في 2015 بهدف زيادة رأس المال. وتولى ترتيب تلك الصفقة اتش.اس.بي.سي وستاندرد تشارترد وسيتي وبنك أبوظبي الوطني وشركة الوطني للاستثمار.

 

وفي الشهر الماضي أعلن بنك الكويت الوطني نمو صافي ربحه 8.1 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي إلى 85.4 مليون دينار (281 مليون دولار)، بفضل ارتفاع صافي الدخل من الفائدة والدخل من التمويل الإسلامي نتيجة النمو القوي لحجم الأعمال.

 

ويقول الموقع الإلكتروني للكويت الوطني إن البنك هو صاحب أعلى تصنيف ائتماني في الشرق الأوسط، إذ حصل على تصنيف ‭‭‭A+‬‬‬ من ستاندرد آند بورز و‭‭‭AA-‬‬‬ من فيتش و‭‭‭Aa3‬‬‬ من موديز.

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