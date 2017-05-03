"إم.دي.إس إيه.بي" تساعد بنك نزوى بتطبيق حلول ساب في إدارة أداء المؤسسات

أعلنت ’إم.دي.إس إيه.بي‘ (MDSap)، إحدى الشركات الإقليمية الرائدة في حلول إدارة أداء المؤسسات من ’ساب‘ (SAP)، وأحد أعضاء ’إي.بي.إم إنترناشيونال‘ (EPM International)، عن مساعدة ’بنك نزوى‘ في تطبيق منصة لتخطيط عمليات الموازنة وإعداد التوقعات باستخدام حلول ’بزنس أوبجكتس بلانينج آند كونسوليديشن‘ (SAP BPC) لتخطيط وتوحيد الأعمال، ولوحات القياس والتحكم ’بزنس أوبجكتس داشبوردس‘ من ’ساب‘.

واستناداً إلى هذه الخطوة المتميّزة، بدأ المصرف العُماني المتخصص بالخدمات المصرفية الإسلامية، والذي يتخذ من مسقط في سلطنة عُمان مقراً له، في استخدام أدوات ’بزنس أوبجكتس بلانينج آند كونسوليديشن‘ لتعزيز سرعة ودقة تخطيط الأعمال ووضع سيناريوهات عمليات الموازنة والتوقعات اعتماداً على تطبيق واحد.

وبهذه المناسبة، قال خالد الكايد، الرئيس التنفيذي لـ ’بنك نزوى‘: "نحن مسرورون جداً لشراكتنا مع ’إم.دي.إس إيه.بي‘ في مشروع ’ساب‘ لعمليات الموازنة والتخطيط. وساهمت هذه الخطوة في الارتقاء بمستوى قدرتنا على التخطيط المالي إلى آفاق جديدة. وتفرض متطلبات السوق اليوم على مصرفنا ضرورة الحفاظ على مرونته اللازمة للتكيف السريع مع مختلف ظروف السوق المتغيرة. ويلعب تطبيق منصة ’ساب‘ دوراً مهماً الآن في تعزيز قدرة فريقنا المالي على وضع الخطط وإعداد الموازنات بسرعة وفقاً لاحتياجات أعمالنا، فضلاً عن وضع الخطط الاستباقية لمختلف السيناريوهات الخاصة وفي كافة المستويات".

وأضاف الكايد: "يسهم النظام المطبق في مساعدة فريقنا على الابتعاد عن إعداد الموازنات والتوقعات باستخدام برنامج ’إكسل‘، وتوفير قدرٍ أكبر من التشغيل الآلي والتكامل والتحكم، وتحسين الشفافية في مراكز التكلفة والإدارات الرئيسية. وأصبح ’بنك نزوى‘ الآن قادراً على توفير الوقت وخفض التكاليف التشغيلية وضمان التزام فرقنا بمتطلبات الامتثال".

وبحسب بيان صحفي وصل أريبيان بزنس، فقد كان ’بنك نزوى‘ يعتمد أحد حلول التخطيط القائمة على جداول ’إكسل‘، والذي قام الفريق المالي في البنك بتطويره واستخدامه داخلياً. وعلى الرغم من قدرة النظام القديم على تلبية احتياجات عمليات الموازنة، إلا أن العملية كانت تستغرق وقتاً طويلاً وجهوداً مكثفة يقضي فيها الفريق المالي الأساسي قدراً كبيراً من الوقت لجمع المدخلات من وحدات الأعمال، والتحقق من صحة البيانات قبل إدخالها يدوياً في الجداول الرئيسية للموزانة على برنامج ’إكسل‘ وإنشاء نسخة من الموازنة. وكان أي تغيير مقترح في خطة الشركة يؤدي إلى قيام الفريق المالي بإعادة العملية برمّتها مجدداً.

ولعب تطبيق الحل ’بزنس أوبجكتس بلانينج آند كونسوليديشن‘ من ’ساب‘ دوراً كبيراً في تحقيق قائمة طويلة من الفوائد المهمة للفريق المالي في ’بنك نزوى‘، ومن بينها:

• نموذج عائدات وتكاليف ديناميكي قائم على الدوافع، ويمتلك القدرة الفورية على محاكاة أي سيناريوهات

• نموذج نفقات رأسمالية قائم على الدوافع لموازنات الأصول، واستعراض النفقات الرأسمالية

• نموذج تخطيط الموارد البشرية قائم على الدوافع، وذلك لتزويد قسم الموارد البشرية بخطط وموازنات تفصيلية عن القوة العاملة

• تحقيق انخفاض كبير في دورة الموازنة القائمة على الأداء

• تحقيق الدقة في عمليات التوقعات المالية وإجراء تحليلات التباين

• توفير لوحة تحكم وقيادة تنفيذية لمراقبة التباين ومؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال

كما يساعد ’بزنس أوبجكتس بلانينج آند كونسوليديشن‘ من ’ساب‘ في تتبع التغييرات الطارئة على النسخة، والحفاظ على الدقة، والحد من التدخلات اليدوية والخطأ البشري. ويسمح تحميل البيانات مباشرة من نظام تخطيط موارد المؤسسات القديم في البنك والاحتفاظ بمعلومات سجل الموازنات وتسهيل الرجوع السريع إليها وإجراء المقارنات مع الموازنة الفعلية. ويوفر هذا الحل أداة بديهية أشبه بجداول البيانات بحيث يمكن للمستخدمين اعتمادها بكل راحة وسهولة.

ومن جانبه، قال طوني أشقر، المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي لشركة ’إم.دي.إس إيه.بي‘: "نحن مسرورون لمساعدة ’بنك نزوى‘ في تطبيق حلول ’بزنس أوبجكتس بلانينج آند كونسوليديشن‘ من ’ساب‘ اعتماداً على تجربتنا الغنية والتزامنا بأفضل الممارسات المتبناه بالسوق. وينبغي على كل مؤسسة اليوم تعزيز مرونتها وكفاءتها المالية لتحقيق الفوز في الظروف الديناميكية للأسواق التي أصبحت أكثر تطلّباً من أي وقت مضى. كما أننا مسرورون بشراكتنا التكنولوجية المستمرة مع ’بنك نزوى‘، ونفتخر بمساعدة عملائنا لتحقيق الفوز وتعزيز النمو".

وقال تيفون توبكوتش ، المدير التنفيذي لشركة ’ساب‘ في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان: "يعتبر ’بنك نزوى‘ من أكثر المصارف ابتكاراً بمنطقة الشرق الأوسط نظراً لامتلاكه أحدث التحليلات السريعة التي تتيح له تبسيط العمليات، وتخفيض التكاليف، وتوسيع وتعزيز التجربة المصرفية للعملاء في المستقبل. وتلتزم ’ساب‘ بمشاركة أفضل الممارسات العالمية مع القطاع المصرفي والمالي بسلطنة عُمان، ودعم تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي في ’رؤية عُمان 2020‘".

وتعمل ’إم.دي.إس إيه.بي‘ حالياً على مساعدة مكتب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في البنك في تطبيق استراتيجية التحول المالي، وذلك لإنشاء وظيفة خدمات مالية مرنة تسهم في تسريع وتيرة نمو البنك.

تجدر الإشارة إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت نجاح ’إم.دي.إس إيه.بي‘ في تنفيذ العديد من مشاريع إدارة أداء المؤسسات في مختلف أرجاء منطقة الشرق الأوسط بما فيها مشروع إدارة الإفصاح المالي المالي في ’بنك الإمارات دبي الوطني‘، ومشروع ’بزنس أوبجكتس بلانينج آند كونسوليديشن‘ في ’الإمارات العربية المتحدة للصرافة‘، ومشروع التقارير المالية الشاملة في ’مجموعة الفيصلية‘. وتعتبر ’إم.دي.إس إيه.بي‘ شريكاً استراتيجياً لـ كولوم 5 كونسلتنج (Column5Consulting )؛ وأحد الشركاء الإقليميين الذهبيين لدى ’ساب‘.