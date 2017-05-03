العليان تعين البنك السعودي الفرنسي مستشاراً مالياً لطرح أسهمها

(أريبيان بزنس/ وكالات) - ذكرت وكالة "بلومبيرغ" أن شركة العليان المالية التابعة لمجموعة العليان العائلية السعودية عينت البنك السعودي الفرنسي كابيتال سادس أكبر بنك في المملكة- كمستشار مالي لطرح حصص في بعض أصولها المحلية للاكتتاب العام الأولي في السوق المالية السعودية (تداول).

وأضافت الوكالة الأمريكية أن شركة العليان المالية التي تدير استثمارات المجموعة في الشرق الأوسط قد تنشئ شركة قابضة جديدة لما يصل إلى 20 وحدة من وحداتها التي يمكن أن تبلغ قيمتها 5 مليارات دولار (18.75 مليار ريال)، والتي تم تحديدها على أنها معلومات خاصة. وقيل إن أسهم الشركة القابضة ستباع للجمهور وتدرج في البورصة السعودية.

وتدير "العليان المالية" أكثر من 40 شركة مختلفة في منطقة الشرق الأوسط ومن بينها شركة "كوكا كولا السعودية لتعبئة المرطبات"، و"برجر كنج"، والعربية للمنتجات الورقية، والخليج المتحدة للأغذية، والعليان العقارية، ومنتجات الألمونيوم، والسعودية للمنتجات البلاستيكية.

ومجموعة العليان عبارة عن مجموعة شركات سعودية أسسها سليمان العليان سنة 1947 في مدينة الظهران بشرق المملكة وبدأت كشركة نقل بري تعمل في إطار بناء التابلاين. وطورت المجموعة نشاطها مع الطفرة النفطية ليشمل المطاعم وصناعة الأغذية و صناعة الورق و البلاستيك والتأمين والبنوك ولها عدة شراكات مع شركات عالمية من أبرزها كوكاكولا،و برغر كينغ، وبكتل.