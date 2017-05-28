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بنك المشرق ينضم لخدمة الابتكار في المدفوعات المالية

أريبيان بزنس
الأحد، 28 مايو 2017
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بنك المشرق ينضم لخدمة الابتكار في المدفوعات المالية
أصبح بنك المشرق أول مصرف في المنطقة العربية يتبنّى هذه المبادرة العالمية.

انضم بنك المشرق إلى خدمة "الابتكار في المدفوعات العالمية" "gpi" التابعة للمؤسسة التعاونية، ليصبح بذلك أول مصرف في المنطقة العربية يتبنّى هذه المبادرة العالمية.
وينضمّ المصرف بذلك إلى قائمة مكوّنة من 100 مصرف عالمي رائد. وسوف تحسّن خدمة "سويفت للابتكار في المدفوعات العالمية" تجربة العملاء في مجال المدفوعات العابرة للحدود بتعزيزها سرعة وشفافية التعاملات وإمكانية تتبعها من الطرف إلى الطرف.
وتركّز المرحلة الأولى من خدمة "سويفت" للابتكار في المدفوعات العالمية والتي دخلت حيّز التشغيل حالياً، على المدفوعات بين الشركات بحيث تساعد الشركات على تنمية أعمالها العالمية وعلى تحسين علاقاتها مع المورّدين وعلى تحقيق فعاليّات أكبر في المجال المالي.
وبفضل "سويفت"، تستطيع الشركات الآن أن تحصل على خدمة مدفوعات محسّنة من المصارف التي تتعامل معها تشتمل على المميّزات التالية:
•    استخدام أسرع للأموال في نفس اليوم
•    شفافية الرسوم
•    تتبّع المدفوعات من الطرف إلى الطرف
•    تحويل المعلومات عن الحوالات دون أي تغيير
وبهذه المناسبة صرح سانديب شوهان، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية العالمية في بنك المشرق: "نحن فخورون بكوننا أول مصرف في منطقتنا ينضمّ إلى خدمة سويفت للابتكار في المدفوعات العالمية. ونحن دائماً نسعى لنكون في طليعة الابتكار في قطاعنا كما نحرص على أن نقدّم أفضل الخدمات المتاحة لعملائنا. ولأن عملاءنا في المنطقة يمارسون أعمالهم عبر قنوات تجارية متعدّدة، نحن نتطلع للعمل مع سويفت من أجل تقديم خدمة مدفوعات عابرة للحدود تتّسم بكونها أسرع وأكثر شفافية وأكثر قابلية للتبّع."
ومن جانبه صرح جان-وليم سودمان، رئيس مجموعة الأعمال المصرفية العالمية في بنك المشرق: "يسرّ بنك المشرق أن ينضمّ إلى خدمة سويفت للابتكار في المدفوعات العالمية والتي تعتبر واحدة من بين مبادرات عديدة تطرحها سويفت لتمهّد للتغيير في مجال الأعمال المصرفية للمصارف المراسلة، وذلك بإتاحتها المزيد من الشفافية والسرعة. وبنك المشرق هو المصرف الأول في المنطقة الذي ينضمّ إلى البرنامج. ولطالما كان المشرق سبّاقاً في تقديم حلول مبتكرة تلبّي الاحتياجات المتغيّرة والكليّة لعملائه في دولة الإمارات. ويتبع المشرق خطّة للتقنيات الرقمية تنسجم مع برنامج ’سويفت للابتكار في المدفوعات العالمية‘. نحن نتطلع للعمل مع سويفت لإنجاح هذا البرنامج."

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