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بنوك واستثمار

العملة الرقمية بيتكوين تحول مستثمرين صغار إلى أصحاب مليارات

أريبيان بزنس
الجمعة، 26 مايو 2017
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العملة الرقمية بيتكوين تحول مستثمرين صغار إلى أصحاب مليارات

أشارت بلومبرغ أن عملة بيتكوين أصبحت تعادل ضعفي سعر أونصة الذهب مع تهافت المستثمرين على هذه العملة الافتراضية بسعر وصل إلى 2,450 دولار، كملاذ آمن من حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي في العالم فيما يحذر محللون من حدوث فقاعة تهوي بأسعار بيتكوين قريبا.

 

ارتفعت العملة الافتراضية بيتكوين لمستوى 2,500 دولار يوم الأربعاء الماضي أي بارتفاع يبلغ 150 وأعلنت أمس الخميس شبكة كيك أنها ستعتمد عملة بيتكوين لمنصتها لمنافسة فيسبوك بحسب سي ان بي سي.

 ويمكن أن يكون لدى من اشترى بقيمة 30 دولار من بيتكوين سنة 2009  ما قيمته اليوم مليون دولار لهذه العملة.

 

و بعد أن وصل سعر  في فبراير إلى 994 دولار، هاهي تتجاوز حد 2500 دولار لتجعل من أشخاص اشتروا هذه العملة ببضعة دولارات من أصحاب الملايين ويأتي ذلك بدعم من الطلب المتزايد من المستثمرين اليابانيين والصينيين.

 

 

 

وشكلت اليابان وحدها ما يقرب من 55% من حجم التعاملات بارتفاع نسبته 40% خلال الأسبوع الماضي.

 

وارتفعت أسعار "بيتكوين" في بورصة "بيتفينكس" في هونغ كونغ، وفي غضون ذلك انخفضت الفجوة في الأسعار العالمية للعملة، حيث عادة ما يتم تحويل "بيتكوين" المتداولة في "بيتفينكس" إلى دولارات بسهولة.

 

وقال محللون إن الفارق في أسعار العملة الرقمية بين البورصات الصينية والأمريكية تراجع إلى 5% من 20% خلال أسبوع واحد فقط.

و فضلاً عن كونها أصلاً قابلة للتداول في البورصات مثل الأسهم والسندات، فإن بيتكوين أصبحت وسيلة للدفع لبعض شركات التجزئة ووسيلة لتحويل الأموال بدون الحاجة إلى طرف ثالث. وتوقع عدد من الخبراء في مجال العملات الإلكترونية، أن تواصل العملة ارتفاعها في خلال الفترة المقبلة مدفوعة بتوسع عدد من الدول في قبول التعامل بها وسهولة التحويلات عبرها دون وجود طرف ثالث. وفي عام 2008، ظهرت عملة البيتكوين الإلكترونية، وهي عملة افتراضية يتم التعامل بها من خلال العالم الافتراضي.

 

 

 

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