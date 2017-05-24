الواحة كابيتال توسّع وحدة الديون الخاصة وتعيّن راشد صديقي عضواً منتدباً

أعلنت "الواحة كابيتال" عن تعيين راشد صديقي عضواً منتدباً في وحدة الديون الخاصة التي تم إضافتها مؤخراً إلى وحدة إدارة الأصول المتسارعة النمو والتابعة للواحة كابيتال.

وشغل صدّيقي خلال السنوات التسع السابقة منصب عضو شريك في وحدة أعمال استثمارات الأسهم الخاصة وديون الميزانين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا التابعة لشركة "إن بي كيه كابيتال بارتنرز.

وكانت "الواحة كابيتال" وهي شركة استثمارية رائدة تتخذ من أبوظبي مقراً لها، قد أطلقت وحدة الديون الخاصة العام الماضي، بإدارة ميرزا بيغ، بهدف توفير منتجات التمويل المخصصة وحلول الإقراض المباشر للشركات في الأسواق المتوسطة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وتشمل متطلبات التمويل النمو والتوسع في رأس المال والتمويلات المخصصة لإعادة شراء الأسهم وتوزيعات أرباح الأسهم الخاصة إلى جانب تمويل النمو وعمليات الاستحواذ قبل الاكتتاب الأولي العام، بالإضافة إلى تمويل الإدارة للاستحواذ وشراء الحصص بتسهيلات ائتمانية، وإعادة رسملة الميزانية العمومية، وإعادة تمويل الديون. وسيعمل ميرزا مع راشد سوية في إدارة صندوق الفرص الائتمانية والذي يعد الصندوق الإفتتاحي التابع لوحدة الواحة للديون الخاصة.

وقبل انضمامه إلى شركة "إن بي كيه كابيتال بارتنرز"، أمضى صدّيقي 6 سنوات في "بنك أوف أمريكا" بالولايات المتحدة، حيث عمل نائباً لرئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية. وخلال فترة عمله لدى البنك، نجح صدّيقي في إدارة العديد من صفقات الدمج والاستحواذ كما ساهم في توفير تسهيلات تمويلية لعدد من الشركات بالإضافة إلى عمله كمستشار ضمن عدد من صفقات التمويل وساهم في رفع صفقات رأس المال للعديد من الشركات والجهات التمويلية الراعية.



