إعمار مولز تستحوذ على حصة 51% في "نمشي"

أعلنت إعمار مولز أنها استحوذت على حصة 51% في "نمشي" عبر صفقة نقدية بالكامل ، وأشار البيان إلى شراكة بين "جلوبال فاشن جروب" و"إعمار مولز" لتعزيز نمو شركة "نمشي" الرائدة في تجارة الأزياء عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، بحسب بيان نشر على موقع سوق دبي المالي.

وبموجب إعلان"إعمار مولز"، وهي شركة مراكز التسوق وتجارة التجزئة التي تمتلك شركة التطوير العقاري "إعمار العقارية" حصة الأغلبية فيها ، ستستحوذ "إعمار مولز" على حصة 51 % في "نمشي" مقابل 151 مليون دولار أمريكي ، تتضمن الاستثمار في النمو المستقبلي للشركة ، في حين ستحتفظ "جلوبال فاشن جروب" بحصة 49 % المتبقية . وستسهم هذه الشراكة في تسريع وتيرة ال نمو المتواصل الذي تشهده "نمشي" ، وتعمل على ترسيخ مكانتها كرائد في قطاع التجارة الإلكترونية ال متخصصة بالأزياء في المنطقة.

ويتابع البيان أن "إعمار مولز" ستدعم الشركة في الوصول إلى علامات تجارية جديدة في قطاع الأزياء، وتطوير بنيتها التحتية للخدمات اللوجستية، وتوسيع نطاق حضورها الجغرافي ليشمل الدول المجاورة.

وفي الوقت ذاته ستواصل "نمشي" الاستفادة من شبكة "جلوبال فاشن جروب" وخبرتها الواسعة في مجال التجارة الإلكترونية والموارد المشتركة مثل الاستحواذ على العلامات التجارية العالمية، والتطوير والابتكار العالمي في مجال تقنية المعلومات.

وبهذه المناسبة قالمحمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار مولز" و"إعمار العقارية": "يمثل الاستحواذ على حصة الأغلبية في ’نمشي‘ تجسيداً لاستراتيجيتنا القائمة على اعتماد أحدث الحلول الرقمية والاستفادة من النمو الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وينسجم نموذج أعمال ’نمشي‘ مع خطط ’إعمار مولز‘ التي تركز بصورة متسارعة على تجارة التجزئة متعددة القنوات، بالتزامن مع تحقيق قيمة مضافة طويلة المدى لجميع أصحاب المصالح".

من جانبه قالحسام عرب، المدير العام لشركة "نمشي": "يسرّنا للغاية أن نرحّب بـ’إعمار مولز‘ كمساهم رئيسي بحصة الأغلبية في ’نمشي‘، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستفتح الباب أمام ’نمشي‘ لاستكشاف فرص جديدة تسهم في تسريع نمو الشركة وتطورها بما يعود بالفائدة على عملائنا. كما نود بهذه المناسبة أن نهنّئ فريق عملنا وأن نشكرهم على كل ما بذلوه من جهود أثمرت عن جعل ’نمشي‘ واحدة من أبرز الشركات في مجال تجارة الأزياء عبر الإنترنت في الشرق الأوسط، ونحن نتطلع قدماً إلى مواصلة هذه المسيرة مع ’إعمار مولز‘ و’جلوبال فاشن جروب‘".

بدوره قالرومين فوج، الرئيس التنفيذي لمجموعة "جلوبال فاشن جروب": "نحن فخورون بالدور الذي ساهمت به ’نمشي‘ في تعزيز نمو وحيوية قطاع التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط منذ تأسيسها عام 2012، وأود أن أعبر عن عميق شكري وتقديري لفريقها الإداري على الإنجازات الهامة التي نجح بتحقيقها. وعبر الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها كل من ’إعمار مولز‘ و’جلوبال فاشن جروب‘، فإن ’نمشي‘ أصبحت اليوم مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لكي تكون الشريك الأفضل على المدى الطويل لعلامات الأزياء والعملاء على حد سواء في المنطقة.

وتأتي شراكتنا مع ’إعمار مولز‘ في أعقاب النتائج المالية القوية التي حققتها المجموعة في العام 2016، وتمثل خطوة جديدة في رحلتنا نحو تأسيس منصات مستدامة تحقق أرباح عالية في قطاع تجارة الأزياء عبر الإنترنت ضمن كافة الأسواق التي نعمل بها".

تم تأسيس "نمشي" من قبل حسام عرب وفراز خالد وهشام زرقا عام 2012، وتقدم الشركة أكثر من 50 ألف منتج من أكثر من 600 علامة تجارية محلية وعالمية، إضافة إلى الماركات الخاصة بها. وتقدم الشركة خدماتها اليوم لأكثر من 750 ألف عميل في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والكويت وعُمان والبحرين، وتوفر لهم خدمة توصيل مميزة في نفس اليوم في الإمارات، إضافة إلى التوصيل السريع في المملكة العربية السعودية، بدعم من مخزنها الرئيسي الكائن في دبي، وشبكة الفروع التابعة لها، إلى جانب شبكة واسعة من شركات الشحن التي تعمل معها.

وكانت الشركة قد حققت خلال عام 2016 عائدات صافية بقيمة 555 مليون درهم مسجلة بذلك أول سنة كاملة من الربحية والتدفقات النقدية الإيجابية.وعبر استثماراتها المتواصلة في تنويع المنتجات والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والموارد البشرية، تقدم "نمشي" للعملاء تجربة مميزة رسخت مكانة الشركة الرائدة في السوق في قطاع تجارة الأزياء عبر الإنترنت.

وكجزء من هذه الصفقة، اتفق الشريكان على التعاون لتطوير الشركة إلى حين الإدراج المحتمل أو نقل الملكية بشكل كامل.