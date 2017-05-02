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وزير المالية السعودي: الحكومة تتجه لخفض العجز في الميزانية

أريبيان بزنس
الثلاثاء، 2 مايو 2017
وزير المالية السعودي: الحكومة تتجه لخفض العجز في الميزانية

 

أشار  وزير المالية السعودي محمد الجدعان يوم الثلاثاء (2 مايو أيار)   أنه سيتم الإعلان خلال الأيام القادمة تقرير الربع الأول للميزانية العامة للدولة للعام الجاري وأن الحكومة السعودية تتجه لخفض العجز في ميزانيتها إلى نحو 200 مليار ريال (53.3 مليار دولار) هذا العام، وهو العجز المتوقع في الخطة الأصلية لموازنة 2017، من 297 مليار ريال في العام الماضي.

وأضاف خلال مؤتمر استثماري أنه سيجري تمويل عجز الموازنة من ثلاثة موارد، هي أدوات الدَين الدولية والمحلية والسحب من الاحتياطيات المالية لدى الحكومة، وسيكون استخدام الاحتياطيات الملاذ الأخير.

وقال الجدعان "من المرجح أن يكون لدينا عجز في الميزانية يُقَدر بنحو 200 مليار ريال سعودي، وهناك ثلاثة موارد رئيسية سنمول من خلالها هذا العجز. أولها الأسواق العالمية وثانيها الأسواق المحلية وثالثها هو احتياطياتكم".

وأردف أمام مؤتمر "يوروموني السعودية 2017" أن الحكومة تعمل منذ بداية العام على سداد أكثر من 90 بالمئة من مدفوعات القطاع الخاص خلال 30 يوما يحسب رويترز.

وقال "وأستطيع أن أؤكد بأن أكثر من 90 في المئة من المدفوعات للقطاع الخاص خلال الفترة من بداية العام وحتى هذا اليوم يتم تنفيذها خلال 30 يوما".

وشكلت المدفوعات المتأخرة على الحكومة ضغطا كبيرا على الاقتصاد في العام الماضي، وتعهدت السلطات في ديسمبر كانون الأول بدفع جميع المستحقات في غضون 60 يوما.

وأكد الجدعان أن السعودية مستعدة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في بداية 2018 مضيفا أن الرياض تنتظر تأكيد الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي على تطبيق الضريبة.

وأصدرت السعودية باكورة سنداتها السيادية الدولية وقيمتها 17.5 مليار دولار في العام الماضي وطرحت صكوكا بتسعة مليارات دولار في الشهر الماضي. وجمدت المملكة إصدارات السندات المحلية الشهرية أواخر العام الماضي لتخفيف الضغط على السيولة في النظام المصرفي.

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