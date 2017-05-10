بنك المشرق يكشف عن رؤية جديدة للـ 50 عاماً المقبلة

احتفل بنك المشرق اليوم، بالذكرى الخمسين على تأسيسه في دولة الإمارات، وذلك في احتفال أقيم في دبي أوبرا.

واحتفالاً بالذكرى السنوية الخمسين على التأسيس، أطلق بنك المشرق رؤية جديدة ووضع الخطوط العريضة للخمسين عاماً المقبلة. وتتجسد رؤيته في أن يكون البنك الأكثر تقدماً في المنطقة، ليتيح إمكانات مبتكرة لعملائه وموظفيه والمجتمعات التي يعمل ضمنها.

وفي معرض تعليقه على الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين، قال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: "لقد حققنا الكثير من الإنجازات الهامة على مدى الخمسين عاماً الماضية، ولكن لهذا اليوم أهمية خاصة. ولا شك بأن إطلاق رؤيتنا الجديدة سوف يحفز تقدم مؤسستنا نحو الأمام. وبالنظر إلى المستقبل، تنطوي استراتيجيتنا على مواصلة التحول الرقمي في البنك، وتبسيط تجربة العملاء، وجعلها شخصية أكثر، وتوفير قناة مصرفية شاملة، والمضي قدماً نحو مستقبل تتحول فيه الأعمال المصرفية إلى نشاط لا يحتاج إلى فروع. وبما أن 85% من معاملات العملاء تتم اليوم عبر قنوات رقمية، فمن الضروري مواصلة تطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة لعملائنا، تلبي هذه التوجه المتنامي".

وتابع الغرير: "وللوفاء بهذا الوعد، فإننا ملتزمون بمواصلة الابتكار، الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ من رؤية بنك المشرق منذ بداية رحلته، وسيبقى الابتكار مكوناً أساسياً في استراتيجيتنا المقبلة. ولقد قدمنا العديد من المنتجات التي أصبحت اليوم من المعايير الأساسية بالنسبة للعملاء والشركات في دولة الإمارات، بينها أول بطاقة ائتمان، وأول جهاز صراف آلي، وأول تطبيق للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وأنا على ثقة بأننا سنستمر في تطوير هذا القطاع. وسوف نجد الوسائل الضرورية لتحقيق كل ما نصبو إليه من خلال الابتكار والأداء المالي القوي، وتوفير أعلى مستويات خدمة العملاء. وستتيح لنا خطتنا واستراتيجيتنا للمستقبل في ظل رؤيتنا الجديدة تحقيق النجاح الذي نسعى إليه".

ومع مرور 50 عاماً من الإنجازات، يحتل البنك اليوم مكانة ريادية في السوق من حيث الابتكار في المنتجات والخدمات والحلول المصرفية. وتنبع هذه المكانة القيادية من ديناميكية البنك وقدرته على التكيف بسرعة والاستجابة لتوجهات السوق المتغيرة.



