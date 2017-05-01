بنك أبوظبي الأول يطلق هويته المؤسسية الجديدة

أطلق اليوم بنك أبوظبي الأول أحد أكبر المؤسسات المالية في العالم هويته المؤسسية الجديدة والتي استلهمها من الجذور الراسخة والطموحات المشتركة لبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني والرؤية المستقبلية لدولة الإمارات.

وتجسد هوية بنك أبوظبي الأول المؤسسية الجديدة أهدافه الاستراتيجية طويلة الأجل، والتي تتمثل في تمكين عملائه ومساهميه وموظفيه والمجتمعات التي يعمل ضمنها للنمو معا من خلال توجه مجتمعي متميز يتخطى آفاق الخدمات المصرفية.

ووفق وكالة أنباء الإمارات، تعكس حملة بنك أبوظبي الأول التي تحمل عنوان "ننمو معا" تطلعاته لتحفيز وتوعية وإلهام كافة المتعاملين مع البنك، من خلال تقديم المزيد من الأفكار المبتكرة والوسائل والخبرات التي تساعدهم على المضي قدما لتحقيق المزيد من النمو حاليا ومستقبلا.

وتدعم الهوية المؤسسية الجديدة القيم الأساسية للبنك التي تهدف إلى وضع عملائه على رأس قائمة أولوياته، وتسعى إلى جعل التعاون والثقة والتمكين والإقدام نهجا متبعا في كافة أعماله.

وقال سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الأول " يمثل إطلاق هويتنا المؤسسية الجديدة تتويجا لعملية الاندماج التاريخية بين بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني، ويعكس نجاح الاتحاد بين هاتين المؤسستين المرموقتين".

وأضاف سموه " يمثل بنك أبوظبي الأول بداية مسيرة جديدة ترتكز على الجذور الراسخة لإمارة أبوظبي لإطلاق حملة نوعية تتمحور حول دعم كل من نتعامل معهم لكي ننمو معا.. ويعد ذلك خطوة هامة في مسيرتنا، حيث نطلق هويتنا المؤسسية الجديدة استنادا على ما حققناه من إنجازات، والتي ترمز في الوقت ذاته إلى رؤيتنا المستقبلية".

من جانبه قال عبدالحميد سعيد الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول ان الهوية المؤسسية الجديدة تعكس التزامنا بأن نكون مصدر إلهام لكافة المتعاملين معنا على امتداد شبكتنا الدولية، ومساعدتهم أينما كانوا لكي ننمو معا، وسعينا لتحقيق أفضل قيمة لمساهمينا، وذلك من خلال اعتماد حلول تكنولوجية ومالية رائدة ومصممة خصيصا لعملائنا لنجعلهم على رأس قائمة أولوياتنا.

واضاف ان هذه الهوية المؤسسية تشكل منصة رئيسية لبنك أبوظبي الأول نحو سعيه الدائم لدعم ازدهار الدولة وتعزيز شبكة فروعه الدولية، وتحقيق أهدافنا الاستراتيجية الرامية إلى النمو على المستويين المحلي والدولي، وإرساء مكانتنا لنكون مؤسسة رائدة في تقديم الخدمات المالية.

ويعكس اسم "بنك أبوظبي الأول" الجذور الراسخة لكلا البنكين وخبرتهما الواسعة في المنطقة؛ حيث تم اختيار كلمتي "أبوظبي" والأول" من اسمي البنكين على أساس الزخم والقوة اللتين تتميزان بهما.

واعتمد البنك اسما مختصرا "FAB" في شعاره المؤسسي، كما حافظ على رمز "الأول" الذي يتمتع بسمعة متميزة في القطاع المصرفي، والعمل على إبرازه ليعكس مقدرة البنك الجديد على النمو والريادة.

وتمثل ألوان شعار البنك، الأزرق والأحمر والأسود والأبيض، الجرأة والشفافية، وتعكس نظرته العصرية والمتطورة، وتؤكد ألوان الشعار الجديد مكانة البنك البارزة والقوية في القطاع المصرفي وثقته بالمستقبل.

وتعتمد الهوية المؤسسية الجديدة على اللغتين العربية والإنجليزية، الأمر الذي يدعم خطط البنك الاستراتيجية على الصعيدين المحلي والدولي.

وأوضح عبدالحميد سعيد ان الهوية المؤسسية الجديدة تعكس تطلعاتنا كأكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة بإجمالي أصول تبلغ 682 مليار درهم، وأحد أبرز المؤسسات المالية في المنطقة بقيمة سوقية تبلغ 120مليار درهم ، معتمدين على سجل إنجازاتنا الحافل وأدائنا القوي وقاعدة عملائنا الأوفياء.. وسيعمل بنك أبوظبي الأول على تعزيز التكامل والتعاون بين مختلف مجموعات الأعمال الرئيسية، وإيجاد فرص جديدة والاستفادة منها، وبصفة خاصة التركيز على تلبية احتياجات عملائنا المتنوعة والمستمرة.

وكجزء من إطلاق هويته المؤسسية الجديدة قام بنك أبوظبي الأول بتطوير منصة جديدة تحت عنوان "ننمو معا" التي تدعم طموحاته في إطلاق توجه مجتمعي جديد يعمل على تحقيق تطلعات النمو لمساهميه وعملائه وموظفيه، وتقدم ما يتخطى آفاق الخدمات والمنتجات المالية.. ويسعى بنك أبوظبي الأول إلى بناء مجتمع يمثل فيه الإلهام والتمكين دافعا لأفراده لتحقيق أهدافهم والنمو معا.

وقال عبدالحميد " ننمو معا" أكثر من مجرد شعار؛ لأنه يحمل بين طياته تجسيدا لقيمنا ومهمتنا لتحفيز وتوعية وإلهام عملائنا في كافة مراحل حياتهم. ويمثل تحقيقهم لأهدافهم محور شعارنا "ننمو معا"، ليكون بمثابة حافز لهم للنمو والازدهار فالنمو يولد القوة، والقوة تولد النمو. سنواصل العمل على أن يستفيد عملاؤنا مما نقدمه، لكي ننمو معا".