كم تبلغ السحوبات النقدية في السعودية يومياً؟

(أريبيان بزنس/ وكالات) - بلغت السحوبات النقدية من البنوك السعودية خلال شهر مارس/آذار الماضي 63.3 مليار ريال (16.9 مليار دولار) أي بما يزيد عن 2 مليار يومياً وسجلت نقاط البيع 55 مليون عملية أُنفق خلالها 16.3 مليار ريال (4.35 مليار دولار).





وبحسب تقرير لصحيفة "عين اليوم" السعودية، تصدرت الرياض مدن المملكة من حيث عدد عمليات نقاط البيع بـ 20.7 مليون عملية، بقيمة 5.8 مليار ريال، تلتها جدة بـ 8 ملايين عملية، بقيمة 2.9 مليار ريال، ثم الدمام 3.3 مليون عملية بقيمة مليار ريال.

وشهد قطاع الخدمات والسلع المتنوعة عمليات بقيمة 5 مليارات ريال، فيما أنفق ملياري ريال على مشتريات الملابس والأحذية، و1.9 مليار ريال على المشروبات والأطعمة.

ووفقاً لتحليل اقتصادي استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما)، كانت السحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية في السعودية –التي يبلغ عدد سكانها نحو 32 مليوناً- قد تراجعت خلال عام 2016 إلى 753.7 مليار ريال (بمعدل 2.07 مليار ريال يوميا)، متراجعة بنسبة 3 بالمئة أي ما يعادل 23 مليار ريال، عن مستوياته في 2015 البالغة 776.7 مليار ريال، التي كانت تسجل أعلى مستوى لها.

وبحسب التحليل، توزعت السحوبات النقدية خلال 2016، بين "الشبكة السعودية" بنسبة 59 بالمئة (446.5 مليار ريال)، و"المصارف" بنسبة 41 بالمئة (307.1 مليار ريال).

وكانت المصارف السعودية قد أضافت 49 فرعاً جديداً خلال 2016، ليرتفع عدد الفروع بنهاية العام الماضي إلى 2,038 فرعاً، فيما كان عددها 1,989 فرعاً بنهاية 2015، بما يعني زيادتها بنسبة 2.5 بالمئة خلال 2016.

وارتفع عدد الصرافات الآلية في السعودية بنسبة 4 في المائة بنهاية 2016، لتبلغ 17.9 ألف صراف آلي، مقابل 17.2 ألف صراف بنهاية 2015، بما يعني أن المصارف السعودية أضافت 664 صرافاً آلياً جديداً خلال 2016.

وتعكس الأرقام الضخمة للسحوبات النقدية عبر الصرافات الآلية، الاعتماد المكثف من قبل السعوديين والمقيمين على استخدام هذه الخدمة، واللجوء إليها بشكل يومي تقريبا، في ظل العدد الكبير من الصرافات الآلية.