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بنوك واستثمار

بنك الاتحاد الوطني ينفي أي توجه للدمج مع مصارف أخرى

أريبيان بزنس
الخميس، 9 مارس 2017
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بنك الاتحاد الوطني ينفي أي توجه للدمج مع مصارف أخرى
بنك الإتحاد الوطني فرع مصر

قال محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني أن البنك أصدر سندات بقيمة تقارب الـ "مليار دولار" من إجمالي قيمة البرنامج البالغة 3 مليارات دولار، مشيرا إلى ان البنك ليس لديه النية لإصدار سندات في المرحلة الحالية إلا في حال تم التوسع في عمليات الاقتراض أو الاستثمار بعوائد جيدة.

 

وأشار الى أن البنك أصدر سندات بقيمة 600 مليون دولار خلال العام الماضي وان تطبيق البنوك المحلية لمتطلبات" بازل 3" يحافظ على نظام مصرفي قوي يستطيع مواجهة التحديات والتقلبات الطارئة مع الاحتفاظ بقوة وملاءة مالية سليمة للبنوك الإماراتية.

 

 

وأضاف أن معظم البنوك المحلية قادرة على تطبيق متطلبات "بازل 3" وذلك في ظل تحسن المؤشرات الاقتصادية، حسب وكالة أنباء الإمارات.

 

 

ونفى الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني - في تصريحات صحفية على هامش انعقاد الجمعية العمومية للبنك أمس في أبوظبي - وجود أي إجراءات رسمية أو توجه لعملية دمج البنك مع كيانات مصرفية أخرى.

 

 

وتوقع ان يحقق القطاع المصرفي بالدولة نموا بنسبة تتراوح بين 5 إلى 10 % خلال العام الحالي وخاصة مع استقرار سعر النفط والاستمرار على معدل الأسعار الحالي من شأنه أن يحسن الأوضاع بشكل أفضل.

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