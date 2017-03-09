الإمارات: عوائد الضريبة المضافة قد تقسم بين الحكومة الاتحادية والإمارات السبعة

سيبدأ فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% اعتبار من مطلع أي 1 يناير 2018، وتلفت مجموعة «أكسفورد للأعمال» في «تقرير الشارقة 2017» ، ويرجح التقرير أن تقسم عوائد الضريبة المضافة بالتساوي بين الحكومة الاتحادية والإمارات السبعة.

وتناول التقرير تأثير ضريبة القيمة المضافة في مقابل الأوضاع الإقليمية الجديدة لانخفاض أسعار النفط والعجز في الميزانيات.

يرصد التقرير الذي صدر الثلاثاء، تأثير ضريبة القيمة المضافة في مقابل الأوضاع الإقليمية الجديدة لانخفاض أسعار النفط والعجز في الميزانيات. وقال كبير محللي المخاطر السيادية في وكالة موديز، ماثياس انجونين إنه يعتقد بحصول اتفاق يتم فيه جمع الضرائب في كل إمارة مع احتفاظ كل منها بـ50% وتمرير النصف الآخر للحكومة الاتحادية.

وامتنعت المجموعة عن التعليق على استفسارات أريبيان بزنس حول تلك التفاصيل فيما ينتظر أريبيان بزنس استجابة وزارة المالية الإماراتية للتعليق على حصص كل إمارة من عوائد الضريبة المضافة.