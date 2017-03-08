الإعلان عن الموازنة البريطانية التي تزيد فرض الضرائب

أعلن وزير المالية البريطانية فيليب هاموند عن موازنة "الخروج من الاتحاد الأوروبي" بزيادة الضرائب وتعزيز الإنفاق على الخدمات الاجتماعية. وستتضمن الميزانية إنفاق قرابة نصف مليار جنيه استرليني على تدريب الشباب بين 16 و19 سنة على المهارات المهنية والفنية مع الاستغناء عن العمالة الأوروبية مثل البولونيين والرومانيين في وظائف مثل السباكة وغيرها.

وكان الجنيه الاسترليني قد هبط إلى أدنى مستوي في سبعة أسابيع قبيل الإعلان عن الموازنة البريطانية المتوقع.

ومن المقرر أن يعلن هاموند عن خططه المتعلقة بالضرائب والإنفاق لهذا العام بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش في أول بيان كامل لموازنة بريطانيا منذ تصويت الناخبين على الخروج من الاتحاد الأوروبي في يونيو حزيران الماضي.

وهبط الجنيه الاسترليني 2.5 في المئة في الأسبوعين الماضيين عقب سلسلة من البيانات التي جاءت دون التوقعات فيما تشير أحدث بيانات صادرة يوم الثلاثاء إلى أن الاقتصاد يتجه صوب تباطؤ مع شعور البريطانيين بوطأة ارتفاع الأسعار.

وانخفض الاسترليني مجددا 0.3 في المئة يوم الأربعاء إلى 1.2160 دولار وهو أدني مستوياته منذ 17 يناير كانون الثاني. كما تراجع 0.2 في المئة مقابل اليورو إلى 86.76 بنس لليورو