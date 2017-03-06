1.06 مليار درهم ممتلكات مصرف الإمارات المركزي من الذهب

رفع مصرف الإمارات المركزي ممتلكاته "أصوله" من السبائك الذهبية خلال الشهر الأول من العام الحالي إلى مليار و 62 مليون درهم بارتفاع سنوي بلغت قيمته 73 مليون درهم بنسبة 7.38 % مقارنة بنحو 989 مليون درهم بنهاية يناير 2016 ومقابل مليار و 15 مليون درهم بنهاية ديسمبر الماضي.

فأضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة خلال يناير الماضي فقط بقيمة 47 مليون درهم بارتفاع شهري 4.63 % بعد تخفيض هذه الممتلكات لحوالي 3 أشهر متتالية.

ووفق صحيفة البيان، كان المصرف المركزي قد أضاف إلى أصوله سبائك ذهبية جديدة في 2016 مكتملاً بقيمة 75 مليون درهم بنمو بلغ 7.98 % فيما انخفضت قيمة هذه السبائك الذهبية خلال آخر شهور العام الماضي بقيمة 37 مليون درهم بنسبة 3.52 % بعد أن واصل زيادة أصوله من السبائك الذهبية خلال النصف الأول من 2016 بنسبة 23.83 % عقب رفع ممتلكاته الذهبية خلال النصف الثاني من 2015 بنسبة 170.9 % مقابل 347 مليون درهم بنهاية النصف الأول من العام نفسه.