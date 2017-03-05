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بنك الإمارات دبي الوطني يخطط لطرح أولي لأسهم الإمارات دبي الوطني ريت

أريبيان بزنس
الأحد، 5 مارس 2017
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بنك الإمارات دبي الوطني يخطط لطرح أولي لأسهم الإمارات دبي الوطني ريت

(رويترز) - يعتزم بنك الإمارات دبي الوطني أكبر مصرف في دبي طرح أسهم في شركة الإمارات دبي الوطني ريت -وهي صندوق ائتمان للاستثمار العقاري يعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية- وإدراجها في بورصة ناسداك دبي.

 

وقالت الإمارات دبي الوطني ريت في بيان اليوم الأحد إنها تتوقع جمع ما بين 100 مليون و125 مليون دولار من الطرح الأولي وتخطط لاستخدام عائد الطرح في تمويل عمليات استحواذ على أصول عقارية.

 

وأضافت أن محفظتها الحالية تتألف من سبع عقارات في القطاع التجاري والسكني تقع كلها في دبي.

 

وتبلغ القيمة الإجمالية لأصول الشركة 314 مليون دولار ووصلت المساحة الصافية القابلة للإيجار إلى 872 ألفاً و518 قدماً مربعاً في 30 سبتمبر/أيلول 2016.

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