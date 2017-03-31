سامبا السعودية: العمل جار لإصلاح العطل التقني

(أريبيان بزنس/ وكالات) - أعلنت مجموعة سامبا المالية السعودية ثالث أكبر بنك في المملكة من حيث الأصول إن العطل التقني الذي تَعَرّضت له خلال اليومين الماضيين والمرتبط بنظام خدمات الفروع والإنترنت هو عطل فني مؤقت.

وأكدت مجموعة سامبا في بيان لها اليوم الجمعة "نفيها التامّ لبعض الأخبار التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تعرض النظام الإلكتروني للمجموعة لمحاولة اختراق".

وأوضحت "إلحاقاً للبيان الصحفي الذي أصدرته والرسائل الإلكترونية التي وُجّهت إلى جميع العملاء وبيانها على الموقع الإلكتروني للمجموعة، سلامة منظومتها الإلكترونية، وتمتعها بأقصى درجات الحماية والحصانة والقدرة التامة على رصد ومواجهة أي عمليات اختراق؛ مشيرة إلى أنه لم يسبق تاريخياً أن تم اختراق تلك المنظومة الإلكترونية المحصنة، كما تؤكد المجموعة سلامة قاعدة بيانات ومعلومات كل العملاء وأرصدتهم".

وأكدت "أن العمل جارٍ بشكل مكثف وبتنسيق ومتابعة مستمرة، من قِبَل إدارة نظم المدفوعات لدى مؤسسة النقد العربي السعودي للتعامل مع هذا العطل التقني المؤقت وإصلاحه؛ لتعود الخدمات إلى كفاءتها المعهودة عبر الإنترنت (online)".

وأضافت "أما بخصوص الأنظمة الأخرى التي تخدم عملاء المجموعة؛ سواء أجهزة الصراف الآلي (ATM) أو نقاط البيع (Points of Sale) أو خدمات البطاقات الائتمانية، وخدمات الاستثمار، وخدمة "تداول"، والخزينة، والأنظمة الأخرى؛ فلم تتأثر بهذا العطل التقني".

وقالت "إن جميع فروعها قامت بخدمة عملائها بكفاءة تامة بعد عودة النظام، الخميس، واستمرت في عملها حتى الساعة ٨ مساء؛ للتأكد من خدمة جميع العملاء، وستُواصل المجموعةُ التواصلَ مع عملائها الكرام بشكل مستمر؛ لإطلاعهم على آخر المستجدات عن طريق الرسائل الإلكترونية".

واعتذرت عن "هذا الخلل التقني الطارئ؛ فإنها في الوقت نفسه تشكر عملاءها الكرام على تفهمهم، وتُقدّر ولاءهم؛ آملة أن تعود الخدمة المشار إليها في أقرب وقت ممكن".

وكان بنك سامبا قد توقف، يوم الأربعاء الماضي، عن تقديم أي خدمات لعملائه، وتعطلت كافة فروعه وأجهزة الصرف الآلي، وسط اتهامات لفيروس «شمعون 2»، بالمسؤولية عن الأعطال.

وذكرت تقارير أن النظام الإلكتروني للبنك يعاني، حينها، من توقف كافة خدماته ولم يستطيع أي من عملائه السحب أو الإيداع أو التحويل أو استخدام أجهزة الصرف الآلي منذ افتتاح فروع البنك في كافة مدن المملكة، وحتى الموقع الإلكتروني للبنك توقف عن العمل، وأبلغ عملاءه بوجود مشكلة تقنية.

وكانت الأيام الماضية، شهدت معاودة فيروس شمعون 2 مهاجمة جهات حكومية وحيوية عبر ملف مرفق، زرع بداخله برمجية خبيثة، تهدف إلى سرقة المعلومات.

وأعلن مركز الأمن الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية، عبر حسابه في تويتر، يوم السبت الماضي، رصد رسائل بريد تصيدية استهدفت جهات حكومية وحيوية قبلها بيومين، وطالب المركز الجهات المستهدفة بتزويده بريديا بالبيانات اللازمة للحصول على المزيد من المعلومات.

وكان ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة “تويتر” تداولوا وسومات تشير إلى تعطل الخدمات المصرفية في البنك.

وعبّر مغردون عبر وسمي (#نظام_سامبا_خارج_الخدمة) و(#سامبا_متعطل) عن قلقهم على مصالح العملاء داخل السعودية. وذكروا أن عطلاً فنياً أصاب النظام الشامل الرئيسي في البنك ساميا، مما استدعى من المسؤولين طلب الدعم الفني لحل المشكلة في أسرع وقت.

وعانى البنك السعودي بحسب النشطاء من توقف النظام الالكتروني لخدماته بالكامل، ولم يستطع أي من العملاء السعوديين أن يباشر الإيداع أو السحب ولا حتى التحويل أو استخدام أجهزة الصرف الآلي للبنك، كما توقف الموقع الإلكتروني للبنك بشكل كامل عن العمل، بسبب مشكلة تقنية.

وذكر النشطاء أن البنك يمتلك نظام حماية ضعيف وهذا ما أدى إلى اختراق الأنظمة من قبل فيروس شمعون 2، وذكر بعضهم أن إدارة البنك السعودي تقوم الآن بتغيير كافة الأنظمة داخل البنك ومحاولة إنجاز جدار حماية ضد الفيروسات.