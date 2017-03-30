البنك الأهلي الكويتي يصدر للمرة الأولى سندات من الفئة الممتازة بقيمة 500 مليون دولار أمريكي

أعلن البنك الأهلي الكويتي اليوم عن نجاحه في إطلاق برنامج سندات يورو متوسطة الأجل بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي.

وقد تمكن البنك من إصدار الشريحة الأولى ضمن هذا البرنامج بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، وذلك من خلال التعاون والترتيب المشترك مع سيتي بنك Citibank وإتش إس بي سيHSBC وبنك أبو ظبي الوطني NBAD .

ويعد إطلاق هذه السندات الأول من نوعه بالنسبة للبنك الأهلي بعد صفقة الإستحواذ على بنك بيريوس – مصر والتي تمت في عام 2015، وتمكن البنك من جذب إهتمام المستثمرين في أسواق جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأوروبا.

وفي تعقيبه على إطلاق هذا البرنامج، صرح السيد ميشال العقاد، الرئيس التنفيذي للبنك قائلا: "يعتبر البنك الأهلي الكويتي أول مصرف كويتي يقوم بإطلاق برنامج لإصدار السندات بعد السندات السيادية التي أصدرتها دولة الكويت بنجاح للمرة الأولى، والذي مكن المستثمرين بالاسترشاد بمنحنى العوائد السيادية لتحديد السعر. وأشار إلى أن البنك يخطط لاستغلال عوائد هذا الإصدار لتنويع مصادر التمويل الحالية ولكي تتماشى بشكل أفضل مع آجال الموجودات من خلال مطلوبات ذات آجال استحقاق أطول"

وقد منحت وكالة موديز إنفستورز سيرفيس تصنيفا مؤقتا لبرنامج البنك الأهلي الكويتي لإصدار سندات يورو متوسطة الأجل غير مضمونة من الفئة الممتازة، بالدرجة A2 تماشيا مع تصنيفات الودائع طويلة الأجل للبنك الأهلي الكويتي بالدرجة A2 . وقد صنفت مجلة جلوبال فاينانس البنك الأهلي الكويتي ضمن قائمة 50 مصرفا الأكثر أمانا على مستوى العالم وضمن قائمة 10 مصارف الأكثر أمانا على مستوى منطقة الشرق الأوسط.



