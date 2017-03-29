لأول مرة "أرامكو" تصدر صكوكا

فادت وسائل إعلام سعودية، بأن شركة "أرامكو السعودية" انتهت من تسعير صكوك إسلامية مقومة بالريال استحقاق 7 سنوات.

وسعرت الصكوك عند سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور" لأجل 6 أشهر زائد 25 نقطة أساس.

وناقشت "أرامكو" مع مصارف برنامج إصدار صكوك وذلك للمرة الأولى في تاريخها، قد يشمل شرائح عدة على مدار الأعوام المقبلة. ولم تفصح الشركة عن حجم هذا البرنامج إلا أن مصادر إعلامية ذكرت سابقا أن الشركة تسعى لجمع نحو 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار)، متوقعة أن تبلغ قيمة أول إصدار نحو 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار). وحسب وكالة "بلومبرغ" فإن شركات "الإنماء للاستثمار" و"إتش إس بي سي القابضة" و " جي اي بي كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"الرياض كابيتال" و"سامبا كابيتال" والسعودي الفرنسي كابيتال" ستقوم بدور الترتيب للإصدار. يأتي ذلك عقب الأمر الملكي السعودي بتخفيض الضرائب على شركات النفط، ما يساهم في رفع تقييم "أرامكو". على أن يكون الأمر ساري المفعول اعتبارا من تاريخ 1 / 1 / 2017 ، علما أن الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة تستكمل قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.