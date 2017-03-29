Arabian business
بنوك واستثمار

لأول مرة "أرامكو" تصدر صكوكا

أريبيان بزنس
الأربعاء، 29 مارس 2017
لأول مرة "أرامكو" تصدر صكوكا
ارامكو السعودية تعيد طرح مشروع مصفاة بينع للمنافسه.

فادت وسائل إعلام سعودية، بأن شركة "أرامكو السعودية" انتهت من تسعير صكوك إسلامية مقومة بالريال استحقاق 7 سنوات.

وسعرت الصكوك عند سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية "سايبور" لأجل 6 أشهر زائد 25 نقطة أساس.

وناقشت "أرامكو" مع مصارف برنامج إصدار صكوك وذلك للمرة الأولى في تاريخها، قد يشمل شرائح عدة على مدار الأعوام المقبلة.  ولم تفصح الشركة عن حجم هذا البرنامج إلا أن مصادر إعلامية ذكرت سابقا أن الشركة تسعى لجمع نحو 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار)، متوقعة أن تبلغ قيمة أول إصدار نحو 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار).  وحسب وكالة "بلومبرغ" فإن شركات "الإنماء للاستثمار" و"إتش إس بي سي القابضة" و " جي اي بي كابيتال" و"الأهلي كابيتال" و"الرياض كابيتال" و"سامبا كابيتال" والسعودي الفرنسي كابيتال" ستقوم بدور الترتيب للإصدار.  يأتي ذلك عقب الأمر الملكي السعودي بتخفيض الضرائب على شركات النفط، ما يساهم في رفع تقييم "أرامكو". على أن يكون الأمر ساري المفعول اعتبارا من تاريخ 1 / 1 / 2017 ، علما أن الإجراءات النظامية لتعديل الأحكام ذات العلاقة تستكمل قبل نهاية النصف الأول من عام 2017.

المزيد من أخبار السعودية

تعليقات

المزيد في بنوك واستثمار

إقراض البنوك السعودية ينخفض إلى أدنى مستوى خلال سبعة أعوام

بعد غياب 13 عاماً.. سيتي جروب تعود للعمل بالسعودية

السعودية: هبوط حاد للإقراض المصرفي

"دبي الإسلامي" يطلق بنك بانين دبي الشريعة في إندونيسيا

الأكثر قراءة هذا الأسبوع‎

التقديم للحصول على تأشيرة دخول الإمارات ألكترونياً

بالصور: اكبر 20 شركة بناء ومقاولات في السعودية

مدير الخطوط الجوية السعودية يعفي 2 من نوابه

مجموعة المسعود تعين رئيساً جديداً لمجلس إدارتها

حمِّل تطبيق الأي باد
تحميل التطبيق مجانا لدينا اليوم
رأي في اي تيونز
على تويتر

وجهات: كرنفال ريو دي جانيرو: تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مهرجانها المشهور عالميا بين يوم 28 فبراير و...

حقوق الطبع محفوظة آي تي بي الرقمية المحدودة 2015

أنت تشاهد إعلانا مدفوعاً وسوف يعاد توجيهك إلى الصفحة المطلوبة خلال 60 ثانية

تجاوز هذا الإعلان »